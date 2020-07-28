«Спартак» предложил контракт Кокорину

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вчера, 20:42

Руководство «Спартака» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» .

Сообщается, что москвичи уже предложили футболисту 3-летний контракт. Что касается «сине-бело-голубых», то они еще не сделали предложение форварду, который в ближайшее время станет свободным агентом.