«Спартак» предложил контракт Кокорину

Руководство «Спартака» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
Сообщается, что москвичи уже предложили футболисту 3-летний контракт. Что касается «сине-бело-голубых», то они еще не сделали предложение форварду, который в ближайшее время станет свободным агентом.
Но если у него голова на плечах, то он вернется в Зенит. Только в Питере поддерживали его в трудный период, вся столица хаяла да хоронила как футболиста.
Думаю, покуражится Кокоша над столичными, послушает уговоры да предложения, и пошлет в пешее эротическое.
Лишь бы политика не вмешалась...
Но если у него голова на плечах, то он вернется в Зенит. Только в Питере поддерживали его в трудный период, вся столица хаяла да хоронила как футболиста.
Думаю, покуражится Кокоша над столичными, послушает уговоры да предложения, и пошлет в пешее эротическое.
Лишь бы политика не вмешалась...
И прральна, легче купить одного Кокорина, чем много вёдер вазелина!
И прральна, легче купить одного Кокорина, чем много вёдер вазелина!
Бибер ждёт решения от Зенита, а в Газпроме и на верхах не хотят уголовника в клубе.
Откажут и уедет куда-нибудь в Европу играть. Или в Локо вернётся.
Бибер ждёт решения от Зенита, а в Газпроме и на верхах не хотят уголовника в клубе.
Откажут и уедет куда-нибудь в Европу играть. Или в Локо вернётся.