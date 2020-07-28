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«Спартак» предложил контракт Кокорину

вчера, 20:42

Руководство «Спартака» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

Сообщается, что москвичи уже предложили футболисту 3-летний контракт. Что касается «сине-бело-голубых», то они еще не сделали предложение форварду, который в ближайшее время станет свободным агентом.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:55
Ну что там ? Выясняется, что это Пак охреначил Кокорина стулом по башке ?
For56tas
For56tas
вчера в 23:52
Кокорин тоже подоит свиней, а играть не будет.
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:09
Нет🙅‍♂️нет🙆‍♂️нет🤦‍♂️
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 23:06
Скоро спартачи будут рассказывать, что Коко был невинно осужден и на самом деле он герой и с детства за тарасовских подкаблучников
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 23:03
Это уже даже не смешно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:48
Фигня,дымовая завеса.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:47
Сомнительный трансфер...вряд ли состоится...
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:46
как они его поддержали? воспользовались ситуацией и лишили зарплаты,переподписав на 20 тыс рублей и их не заплатили
ошалевший
ошалевший ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:44
сейчас уже редко удаётся кому то тихо трансферы делать,вон про ловрена и гаича 2-3 месяца мусолили и как оказалось не просто так
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:23
Он же в Зените засвечен. Сошли его в ад или ещё как прокляни .
матос
матос
вчера в 22:21
Вообще не нужен.
Брулин
Брулин
вчера в 22:05
Трансферы любят тишину. Уверен, Спартак ничего не предлагал Кокорину.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 22:05
Вазелином торгуете? Так вам к Дзюбе.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:02
В Спартак, пожалуй, не пойдёт. Зениту не нужен. Остаётся Локомотив. Лига чемпионов, как- никак...
minai
minai
вчера в 22:00
Сейчас такое время, что, чем бредовее кажется новость, тем больше шансов, что всё это сбудется.
Против_всех
Против_всех ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Ага, прям как питерские про Дзюбу - сперва "свиным поленом" был , теперь царь и бог, раздевалочный доминатор, капитан зенита и лицо питера))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:49
Отольются теперь Зениту зимние кокоринские слёзы. Попьёт он кровушки, такой спрос на него.
Но если у него голова на плечах, то он вернется в Зенит. Только в Питере поддерживали его в трудный период, вся столица хаяла да хоронила как футболиста.
Думаю, покуражится Кокоша над столичными, послушает уговоры да предложения, и пошлет в пешее эротическое.
Лишь бы политика не вмешалась...
post-navigator
post-navigator
вчера в 21:48
Спартак ослабляет прямого конкурента перед первым туром.
И прральна, легче купить одного Кокорина, чем много вёдер вазелина!
makkie
makkie
вчера в 21:48
Ерунда это всё!

Бибер ждёт решения от Зенита, а в Газпроме и на верхах не хотят уголовника в клубе.
Откажут и уедет куда-нибудь в Европу играть. Или в Локо вернётся.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 21:45
Уйдёт в Локомотив, нечего попусту тарахтеть.
post-navigator
post-navigator
вчера в 21:44
Рискуют спамичи. Он же чуть что схватит тубаретку и будет бедоразить тэдэску почем зря :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Смольчик (раскрыть)
вчера в 21:40
Самый грязный, кого вы грязью поливали играет у вас под фамилией дзюба...... Благодарите Боживича, что он ему ноги вправил.... Переобувальщик...)).
Evilhuman
Evilhuman ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:34
А ха, да ладно, это будет звонкая пощечина мясным, им придётся дружно переобуваться на лету, они его поносили больше всех, вот и посмотрим, послушаем...
stanichnik
stanichnik ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
А возможно уже завтра на него свои права заявит ВТБ
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:26
На какой кой он с такой Зп нужен? ему в марте 30 лет. Судя по матчам за Сочи за 10 матчей он может красиво забивать средней группе детсада из Ростова. На 90 минут физухи у него нет и быть не может(пьянки нарушения режима и т.д) Крайка правого берите . А Лучше Фернандо верните вместо Тиля и насыпьте денег как Кокоше (да даже как китаезы) -толка гораздо больше будет.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:24
))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Glyba (раскрыть)
вчера в 21:18
А на поверку получается ,что действительно мало врезал !
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
вчера в 21:14
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:13
    навряд ли пойдёт в фк СПАРТАК...
    Lazurny
    Lazurny
    вчера в 21:12
    Пусть на коленях попросят прощения у Кокорина.
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