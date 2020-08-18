Хави: «„Ман Сити“ должен выделить Гвардиоле деньги на новые трансферы»

Наставник «Аль-Садда» Хави поддержал рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
Разумеется, что Пеп хотел выиграть ЛЧ и АПЛ. Более значимой была бы победа в ЛЧ, поскольку «Сити» никогда не побеждал в этом турнире. У «горожан» хорошие игроки, но этим летом владельцы клуба должны поддержать Гвардиолу на трансферном рынке. Сколько им нужно новых топ-игроков? Думаю, что 3. Это будет дорого стоить, но я бы хотел, чтобы Пеп получил такую возможность.
Поясню: Лэмпард и без трансферов улучшил игру молодёжи; Клопп раскрыл Робертсона, нашёл идеальную позицию Фирмино и Салаху, поднял на новый уровень ещё группу игроков; Флик вообще без трансферов полностью изменил игру Баварии; Нагельсман в 33 (!!) без ключевого игрока выходит в полуфинал ЛЧ; Конте раскрывает Лаутаро, и творит чудеса с Лукаку (до Интера я думал что его уже пора списывать) - Пеп же упорно пытается решать все проблемы дорогими трансферами: Стоунз, Менди, Уокер (все трое - самые дорогие защитники на своих позициях во время трансфера), Данило (потом обменяли с доплатой на Канселу), Анхелиньо (Пепу не подходит, зато с Лейпцигом в полуфинале ЛЧ), Ляпорт, теперь в защиту подъехал Аке и возможно ещё будет Кулибали. При этом сказать что фаны МС уверены в силе защиты на следующий сезон - тоже нельзя.
Хави конечно в этой ситуации проще - по счетам платят Шейхи, ответственность на Гвардиоле, - можно и просить для Пепа ещё шанс и ещё пару сотен лимонов, ведь "Это будет дорого стоить, но я бы хотел, чтобы Пеп получил такую возможность." - не уверен что это компетентный совет от тренера без опыта даже в топ-7 Европейских Лиг...
Всё это выглядит так, будто не очень компетентные люди тратя чужие деньги, зарабатывают себе статус футбольных гениев... Прозвучит странно, но лучше бы в этом сезоне в МС уже рулил Артета - страшно подумать чего он мог бы добится с ресурсами Сити, если с ТАКИМ Арсеналом взял трофей. А так, ждём новых трансферов от Сити, борьбу за АПЛ и очередной вылет в следующем году в ЛЧ ещё до финала... Гвардиола не поменяется, так что придётся фанам МС ждать следующего тренера.
Поясню: Лэмпард и без трансферов улучшил игру молодёжи; Клопп раскрыл Робертсона, нашёл идеальную позицию Фирмино и Салаху, поднял на новый уровень ещё группу игроков; Флик вообще без трансферов полностью изменил игру Баварии; Нагельсман в 33 (!!) без ключевого игрока выходит в полуфинал ЛЧ; Конте раскрывает Лаутаро, и творит чудеса с Лукаку (до Интера я думал что его уже пора списывать) - Пеп же упорно пытается решать все проблемы дорогими трансферами: Стоунз, Менди, Уокер (все трое - самые дорогие защитники на своих позициях во время трансфера), Данило (потом обменяли с доплатой на Канселу), Анхелиньо (Пепу не подходит, зато с Лейпцигом в полуфинале ЛЧ), Ляпорт, теперь в защиту подъехал Аке и возможно ещё будет Кулибали. При этом сказать что фаны МС уверены в силе защиты на следующий сезон - тоже нельзя.
Хави конечно в этой ситуации проще - по счетам платят Шейхи, ответственность на Гвардиоле, - можно и просить для Пепа ещё шанс и ещё пару сотен лимонов, ведь "Это будет дорого стоить, но я бы хотел, чтобы Пеп получил такую возможность." - не уверен что это компетентный совет от тренера без опыта даже в топ-7 Европейских Лиг...
Всё это выглядит так, будто не очень компетентные люди тратя чужие деньги, зарабатывают себе статус футбольных гениев... Прозвучит странно, но лучше бы в этом сезоне в МС уже рулил Артета - страшно подумать чего он мог бы добится с ресурсами Сити, если с ТАКИМ Арсеналом взял трофей. А так, ждём новых трансферов от Сити, борьбу за АПЛ и очередной вылет в следующем году в ЛЧ ещё до финала... Гвардиола не поменяется, так что придётся фанам МС ждать следующего тренера.