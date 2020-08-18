Хави: «„Ман Сити“ должен выделить Гвардиоле деньги на новые трансферы»

Наставник «Аль-Садда» поддержал рулевого «Манчестер Сити» .

Разумеется, что Пеп хотел выиграть ЛЧ и АПЛ . Более значимой была бы победа в ЛЧ , поскольку «Сити» никогда не побеждал в этом турнире. У «горожан» хорошие игроки, но этим летом владельцы клуба должны поддержать Гвардиолу на трансферном рынке. Сколько им нужно новых топ-игроков? Думаю, что 3. Это будет дорого стоить, но я бы хотел, чтобы Пеп получил такую возможность.