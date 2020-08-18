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Хави: «„Ман Сити“ должен выделить Гвардиоле деньги на новые трансферы»

18 августа 2020, 12:13

Наставник «Аль-Садда» Хави поддержал рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Разумеется, что Пеп хотел выиграть ЛЧ и АПЛ. Более значимой была бы победа в ЛЧ, поскольку «Сити» никогда не побеждал в этом турнире. У «горожан» хорошие игроки, но этим летом владельцы клуба должны поддержать Гвардиолу на трансферном рынке. Сколько им нужно новых топ-игроков? Думаю, что 3. Это будет дорого стоить, но я бы хотел, чтобы Пеп получил такую возможность.

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Все комментарии
fineflat
fineflat ответ shlifen (раскрыть)
21 августа 2020 в 12:17
Да когда они покупали Менди и Данило это выглядело как будто для них это супермаркет какой то. Гуардиолу не время выгонять из за скандалов и ковида, значит трансферы опять будут:) создается впечатление что весь красивый футбол Гуардиолы был замешан на Хави Иниесте и Месси а сейчас это прокачанный Арсенал Венгера. Когда Сити с Лионом мазал в пустые ворота а Лион забил почти все контратаки вся эта Гуардиловская сказка разрушилась окончательно. Если посмотреть сколько Гуардиола потратил и что выграл то становится очевидно что он в современном футболе не самый успешный тренер.
рус фан
рус фан
19 августа 2020 в 05:15
Согласен с Хави, Пепу нужны новые звезды, шэйхи пускай платят раз так хотят ЛЧ.
95-shishani-95
95-shishani-95
19 августа 2020 в 01:06
Ещё деньги? Бред ты несёшь Хави!
Пеп полностью облажался! Это было тренерским поражением, я думаю!
azkan
azkan
18 августа 2020 в 20:40
- Скажите миллион долларов это много или мало?
- А Вам потратить или заработать?
Остапчук 67
Остапчук 67
18 августа 2020 в 20:31
Лысый деньгосос
Gelious
Gelious ответ shlifen (раскрыть)
18 августа 2020 в 19:08
Прекрасно написано. Емко и по делу. Редкость для соккера. Снимаю шляпу просто.
mphuZ
mphuZ
18 августа 2020 в 17:37
Куда ещё-то?

Еле-еле от нарушений правил фэйр-плэй отмазались, второй раз уже точно не получится.
juvenale
juvenale
18 августа 2020 в 17:29
согласен миллиарда мало хахахаха
alexamit
alexamit
18 августа 2020 в 17:00
Соска...И сосёт,и сосёт,и сосёт...
Dima salev
Dima salev
18 августа 2020 в 17:00
Ман сити тратит деньги на форварда и полузащитника, клубу нужен два хороших защитника, защита проходная у Ман сити
trudogolik
trudogolik
18 августа 2020 в 16:48
    Klaus-S
    Klaus-S
    18 августа 2020 в 16:23
    Я думал он иронизирует.. А он серьёзно.
    В прошлом сезоне они вылетели от шпор, у которых состав на порядок хуже. В этом от Лиона. Неужели у французов лучше футболисты? Напрашивается аналогия про танцора, которому что то мешает.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    18 августа 2020 в 15:32
    Проще нормально тренера назначить , дешевле обойдется
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    18 августа 2020 в 15:29
    Куда больше ? Уже 100 миллионов потратили
    dzvinka
    dzvinka
    18 августа 2020 в 15:11
    чет сдается мне, что так и нефть в ОАЕ может закончится а Пеп все будет пытаться пробиться в 1/2)))
    сложно комментировать без иронии.
    Верг
    Верг ответ амурец (раскрыть)
    18 августа 2020 в 14:53
    на самом деле там состав чуть дороже был чем у реала и дешевле чем у барселоны год назад
    Little Caprice
    Little Caprice
    18 августа 2020 в 14:13
    А можно поинтересоваться, какое правило нарушил мой комментарий?
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    18 августа 2020 в 14:00
    Сами понакупали защитников по завышенным ценам))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    18 августа 2020 в 13:59
    нужно Купить Ауара, Депая и Руди Гарсию!)
    амурец
    амурец
    18 августа 2020 в 13:53
    у МС игроков на 2 лярда, а вот у Лиона совсем не такие вливания и Пепа типа лучшего тренера поставили в интересную позу
    shlifen
    shlifen
    18 августа 2020 в 13:40
    Ну двоих ему уже купили (Аке и Торрес) как я понимаю ещё один и всё??? Шучу конечно - все мы понимаем что Пепу будет нужен ещё один ЦЗ, ещё один фланговый защитник и вероятно 1-2 доп. трансфера - но тогда вопрос, а нужен ли именно Пеп тогда? Просто это уже напоминает "футбольный менеджер" а не тренерскую работу.
    Поясню: Лэмпард и без трансферов улучшил игру молодёжи; Клопп раскрыл Робертсона, нашёл идеальную позицию Фирмино и Салаху, поднял на новый уровень ещё группу игроков; Флик вообще без трансферов полностью изменил игру Баварии; Нагельсман в 33 (!!) без ключевого игрока выходит в полуфинал ЛЧ; Конте раскрывает Лаутаро, и творит чудеса с Лукаку (до Интера я думал что его уже пора списывать) - Пеп же упорно пытается решать все проблемы дорогими трансферами: Стоунз, Менди, Уокер (все трое - самые дорогие защитники на своих позициях во время трансфера), Данило (потом обменяли с доплатой на Канселу), Анхелиньо (Пепу не подходит, зато с Лейпцигом в полуфинале ЛЧ), Ляпорт, теперь в защиту подъехал Аке и возможно ещё будет Кулибали. При этом сказать что фаны МС уверены в силе защиты на следующий сезон - тоже нельзя.
    Хави конечно в этой ситуации проще - по счетам платят Шейхи, ответственность на Гвардиоле, - можно и просить для Пепа ещё шанс и ещё пару сотен лимонов, ведь "Это будет дорого стоить, но я бы хотел, чтобы Пеп получил такую возможность." - не уверен что это компетентный совет от тренера без опыта даже в топ-7 Европейских Лиг...
    Всё это выглядит так, будто не очень компетентные люди тратя чужие деньги, зарабатывают себе статус футбольных гениев... Прозвучит странно, но лучше бы в этом сезоне в МС уже рулил Артета - страшно подумать чего он мог бы добится с ресурсами Сити, если с ТАКИМ Арсеналом взял трофей. А так, ждём новых трансферов от Сити, борьбу за АПЛ и очередной вылет в следующем году в ЛЧ ещё до финала... Гвардиола не поменяется, так что придётся фанам МС ждать следующего тренера.
    fineflat
    fineflat
    18 августа 2020 в 13:36
    Вот это смех! У Сити один из самых дорогих составов только Месси там нет поэтому нет титулов а команда превращается в такой Арсенал 2.0, все очень красиво и весело но без кубков.
    ceret
    ceret
    18 августа 2020 в 13:28
    купить Неймара,Месси,Мбаппе,Роналду. Может быть что то получиться
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    18 августа 2020 в 13:24
    а как же Юрген спокойно, с упорством и трудом, за относительно короткий срок , из игроков среднего уровня, создал прекрасную , боевую, играющую команду, которая уже выиграла и ЛЧ и АПЛ?!? ....
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ FROBI (комментарий удален) (раскрыть)
    18 августа 2020 в 13:13
    он там уже был прописан и все знают его списали как не нужный материал
    Garrincha58
    Garrincha58
    18 августа 2020 в 13:12
    бред полный сколько надо этому тренеришке ещё бабла и игроков
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    18 августа 2020 в 13:10
    Нужно еще 200 лимонов на оборону
    JackNorz
    JackNorz
    18 августа 2020 в 12:51
    Нужно больше золота!
    112910415
    112910415
    18 августа 2020 в 12:49
    совет неожиданный, совет оригинальный !
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 августа 2020 в 12:43
    Жаль, сейчас нельзя просто взять сируна Бузакку и Эвребе, как в старые добрые времена.
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