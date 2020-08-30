«Локомотив» получит 10% с последующей перепродажи Миранчука

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30 августа 2020, 11:59

По данным источника, полузащитник «Локомотива» близок к переходу в «Аталанту».

Уточняется, что «Локомотив» получит 10% от последующей перепродажи российского хавбека, но только в том случае, если он будет перепродан за сумму превышающую покупку.

Ранее сообщалось, что «Локо» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14,5 млн евро.