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«Локомотив» получит 10% с последующей перепродажи Миранчука

30 августа 2020, 11:59

По данным источника, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту».

Уточняется, что «Локомотив» получит 10% от последующей перепродажи российского хавбека, но только в том случае, если он будет перепродан за сумму превышающую покупку.

Ранее сообщалось, что «Локо» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14,5 млн евро.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2020 в 18:10
У Жиркова в Челси была серьёзная травма, поэтому у него игра там не сложилась. Но СпаМу, в ЛЧ, в Лужниках, он забил классно!
112910415
112910415
30 августа 2020 в 14:37
Кикнадзе мечтает дотянуть на этой должности !
cska1948
cska1948 ответ DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2020 в 13:27
Второй Г.Орлов?
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2020 в 13:18
Чел, серьёзно?! У Жиркова очень даже хорошая карьера получилась, да 99% российских игроков о такой только мечтать могут!
Или ты всё меряешь исключительно уровнем Месси, Роналду и прочими звёздами мирового масштаба?!
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
30 августа 2020 в 12:29
Следующая перепродажи не будет. Вернут как некондиционный товар. )))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
30 августа 2020 в 12:26
Ну или скидку в 10% если перепродажа случится обратно в Локомотив.
SHMEL
SHMEL
30 августа 2020 в 12:07
Интересно, а если Аталанта через плогода захочет вернуть его локомотиву, кто кому должен останется?
STVA 1
STVA 1
30 августа 2020 в 12:01
Я рад за Кикнадзе)))
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