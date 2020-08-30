«Локомотив» получит 10% с последующей перепродажи Миранчука

По данным источника, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту».
Уточняется, что «Локомотив» получит 10% от последующей перепродажи российского хавбека, но только в том случае, если он будет перепродан за сумму превышающую покупку.
Ранее сообщалось, что «Локо» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14,5 млн евро.
Или ты всё меряешь исключительно уровнем Месси, Роналду и прочими звёздами мирового масштаба?!
Или ты всё меряешь исключительно уровнем Месси, Роналду и прочими звёздами мирового масштаба?!