Газизов: «Новые игроки будут, но всё будет сбалансированно»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах московского клуба.

Что касается новичков, команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтобы быстрее появились новые игроки. Они будут, но всё будет сбалансированно, никто не будет переплачивать.