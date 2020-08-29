Газизов: «Новые игроки будут, но всё будет сбалансированно»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах московского клуба.
Что касается новичков, команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтобы быстрее появились новые игроки. Они будут, но всё будет сбалансированно, никто не будет переплачивать.
Пусть там играет профильный игрок, а Зобнин возвращается на привычную позицию в центре поля, где ему и место.
На Ещенко нет сил смотреть...
Пусть там играет профильный игрок, а Зобнин возвращается на привычную позицию в центре поля, где ему и место.
На Ещенко нет сил смотреть...