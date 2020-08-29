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Газизов: «Новые игроки будут, но всё будет сбалансированно»

29 августа 2020, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах московского клуба.

Что касается новичков, команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтобы быстрее появились новые игроки. Они будут, но всё будет сбалансированно, никто не будет переплачивать.

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Все комментарии
makkie
makkie
29 августа 2020 в 21:34
Шамиль, везите уже правого латераля, сколько ждать то еще?
Пусть там играет профильный игрок, а Зобнин возвращается на привычную позицию в центре поля, где ему и место.
На Ещенко нет сил смотреть...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
29 августа 2020 в 21:32
А зачем новые игроки? еврокубки все равно будете по телевизору смотреть.)))
112910415
112910415
29 августа 2020 в 21:28
Смотри,мы проверим. )
mihaluch
mihaluch
29 августа 2020 в 21:28
Будут дешёвые но сбалансированные.
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