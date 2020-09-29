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Рассказов не хочет уходить из «Спартака»

29 сентября 2020, 14:48

Защитник «Спартака» Николай Рассказов не планирует покидать клуб. Об этом заявил агент игрока Валериюс Мижигурскис.

Николай хочет остаться в родном клубе, а «Спартак» — сохранить своего воспитанника. Переговоры о продлении контракта идут.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
29 сентября в 19:17
Пусть пока его наигрывают если с французскими нигерами не удается договорится. А зимой лучше бразильский рынок пошерстят. Защитники там не дорогие и качественные без особых запросов (Бекао Айртон).
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
29 сентября в 15:41
Игра Рассказова как раз таки вопросов не выхывает, потому что он по просту не играет)) а вот работа Газизова по правому флангу вызывает большущие вопросы.
А к Рассказову у меня ннет вопросов, тот же Джикия лажает в каждом матче, и хорошо что Тамбов простил
Faustello
Faustello
29 сентября в 15:18
    Q-J-G
    Q-J-G
    29 сентября в 15:17
    Воспитанниками надо дорожить...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 сентября в 15:09
    Интересы совпадают, дело в деньгах...
    VAN ARM
    VAN ARM
    29 сентября в 15:06
    в таком случаи нужно обратится к докторам))))
    makkie
    makkie
    29 сентября в 15:06
    Ишь ты, не хочет!)
    Только вот игра Рассказова вызывает большие вопросы, а сейчас он без должной практики.
    ДСА
    ДСА
    29 сентября в 15:02
    Хочет играть, а не сидеть - уйдет.
    офигенный
    офигенный
    29 сентября в 14:51
    редкое явление
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