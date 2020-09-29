Рассказов не хочет уходить из «Спартака»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов не планирует покидать клуб. Об этом заявил агент игрока Валериюс Мижигурскис.
Николай хочет остаться в родном клубе, а «Спартак» — сохранить своего воспитанника. Переговоры о продлении контракта идут.
Защитник «Спартака» Николай Рассказов не планирует покидать клуб. Об этом заявил агент игрока Валериюс Мижигурскис.
Николай хочет остаться в родном клубе, а «Спартак» — сохранить своего воспитанника. Переговоры о продлении контракта идут.
А к Рассказову у меня ннет вопросов, тот же Джикия лажает в каждом матче, и хорошо что Тамбов простил
А к Рассказову у меня ннет вопросов, тот же Джикия лажает в каждом матче, и хорошо что Тамбов простил
Только вот игра Рассказова вызывает большие вопросы, а сейчас он без должной практики.
Только вот игра Рассказова вызывает большие вопросы, а сейчас он без должной практики.