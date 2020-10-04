Кавани сегодня пройдёт медобследование в «Манчестер Юнайтед»

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04 октября 2020, 10:38

Экс-нападающий ПСЖ близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает TalkSport.

По информации источника, уругвайский форвард сегодня, 4 октября, пройдет медицинское обследование для МЮ . Отмечается, что контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Эдинсон сыграл в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.