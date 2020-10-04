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Кавани сегодня пройдёт медобследование в «Манчестер Юнайтед»

04 октября 2020, 10:38

Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает TalkSport.

По информации источника, уругвайский форвард сегодня, 4 октября, пройдет медицинское обследование для МЮ. Отмечается, что контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Эдинсон сыграл в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
alex074
alex074
04 октября в 14:27
Удачи Кавани в новом клубе. Главное чтобы была игровая практика и место в основе.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября в 14:04
Это будет по-настоящему топовый трансфер для Манчестер Юнайтед! В свое время приход Златана из ПСЖ заметно усилил манкунианцев.
Romeo 777
Romeo 777
04 октября в 13:58
Вполне может быть полезен ещё...
Caniggia
Caniggia
04 октября в 13:43
Отличное приобретение топ нападающего. Ему хоть 33, но пару лет он ещё позажигает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 13:34
А пройдёт ли?
hoper
hoper
04 октября в 13:15
А нет ощущения что все равно всё идёт не так как надо.Что-то делается , но что надо делать в первую очередь чтобы команда заиграла по- моему в МЮ не знает никто
Van Vanovich
Van Vanovich
04 октября в 13:03
Эх взяли бы его лет 5-6 назад.)
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov ответ STVA 1 (раскрыть)
04 октября в 12:50
Я тоже думаю отличный трансфер,для английского футбола физика и все прочее.
STVA 1
STVA 1
04 октября в 11:29
Учитывая что есть Бруно с его прекрасными пасами ,я думаю Кавани непременно заиграет ! Ведь его снайперские качества , игра головой , способность открыться и сыграть на опережение , я думаю никуда не делись! Жаль только возраст подпирает!После Руни в МЮ больше не было таких напов!Не удивлюсь если посадит Марсьяля на лавку)))
Удачи!
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ galem72 (раскрыть)
04 октября в 11:28
Так ли всё однозначно, как говоришь?
В полузащиту взяли хорошего игрока, нападающего теперь классного, ещё левого защитника подпишут скорее всего...
Вопрос по центробеку конечно острый...
Анд-м
Анд-м
04 октября в 11:23
К сожалению это единственный кого можно заполучить. Лучше чем никто
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 октября в 11:06
Можно взять на подмену Марсьялю, Игало только до зимы в аренде
galem72
galem72
04 октября в 11:01
Нынешнее ТО — космический фэйл для МЮ. Огромный провал в трансферной политике.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 10:49
обещали обновление и собирают команду ветеранов)))
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 10:41
Кавани хоть и пенсионного возраста но реально усилит МЮ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 10:40
Это будет бомба...
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