Кавани сегодня пройдёт медобследование в «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает TalkSport.
По информации источника, уругвайский форвард сегодня, 4 октября, пройдет медицинское обследование для МЮ. Отмечается, что контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Эдинсон сыграл в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Удачи!
Удачи!
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