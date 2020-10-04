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«Челси» отклонил предложение «Баварии» по Хадсону-Одои в размере £70 млн

04 октября 2020, 09:35

Сообщается, что «Челси» не захотел продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои.

«Бавария» предлагала за 19-летнего футболиста 70 млн фунтов. Немцы планировали взять футболиста в аренду с последующим обязательством выкупа.

Однако лондонский клуб не захотел расставаться с молодым форвардом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
04 октября в 13:53
Миллионов 30-40 может предложили, как и ранее, но не 70 уж точно. Да и не хочется продажи КХО.
Van Vanovich
Van Vanovich
04 октября в 12:57
вряд ли Бавария даст 70 лямов. Сейчас они берут дешево и сердито.
Hoyar
Hoyar
04 октября в 11:30
Сказки на ночь.)
Анд-м
Анд-м
04 октября в 11:28
Думаю сумма в разы меньше. Вот поэтому и не отдали
dzvinka
dzvinka
04 октября в 11:24, ред.
    Faustello
    Faustello
    04 октября в 10:50
    Боятся перед играми с Краснодаром терять игроков!)))
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    04 октября в 10:49
    Отдавать этот молодняк баварцам, особенно если Хадсон так хочет в Мюнхен.Смысла удерживать нет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 октября в 10:38
    Поскорее бы матч этих команд в ЛЧ, люблю много голов
    матос
    матос
    04 октября в 10:36
    да чушь это , за 70 лямов фунтов РА его на личном летаке в Мюнхен доставил бы)
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    04 октября в 10:30
    Да он лямов 20 стоит максимум!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 10:00
    там далеко не балбесы ))знают что делают)))
    orlovcar
    orlovcar
    04 октября в 09:37
    бред. за 70 лямов его еще и бантиком перевязать можно
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 октября в 09:36
    Жадность фраера загубит...
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