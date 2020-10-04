«Челси» отклонил предложение «Баварии» по Хадсону-Одои в размере £70 млн

Сообщается, что «Челси» не захотел продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои.
«Бавария» предлагала за 19-летнего футболиста 70 млн фунтов. Немцы планировали взять футболиста в аренду с последующим обязательством выкупа.
Однако лондонский клуб не захотел расставаться с молодым форвардом.
Они удавятся если отвалят столько, в то время когда у очередного шальке можно с***ть условного Горецку за бесплатно.
Они удавятся если отвалят столько, в то время когда у очередного шальке можно с***ть условного Горецку за бесплатно.