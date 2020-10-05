«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Алекса Теллеса

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Порту» Алекса Теллеса.
Контракт с футболистом подписан до лета 2024 года (с возможностью продления ещё на сезон). Сумма трансфера не разглашается.
Бразильский защитник поделился эмоциями после своего перехода в стан «красных дьяволов»:
Для меня огромная честь присоединиться к такому великому клубу. Вы должны много работать, чтобы дойти до этого момента в своей карьере. Я могу пообещать, что отдам всё, что в моем сердце, чтобы добиться здесь успеха.
Я выиграл много трофеев в «Порту», я хочу продолжить выигрывать их в «Манчестер Юнайтед». У менеджера есть четкий план и вектор развития для этой команды. Я с нетерпением жду момента, когда надену футболку этого великого клуба.