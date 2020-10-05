«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Алекса Теллеса

1601918144

05 октября 2020, 20:15

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Порту» .

Контракт с футболистом подписан до лета 2024 года (с возможностью продления ещё на сезон). Сумма трансфера не разглашается.

Бразильский защитник поделился эмоциями после своего перехода в стан «красных дьяволов»: