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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Алекса Теллеса

05 октября 2020, 20:15

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Порту» Алекса Теллеса.

Контракт с футболистом подписан до лета 2024 года (с возможностью продления ещё на сезон). Сумма трансфера не разглашается.

Бразильский защитник поделился эмоциями после своего перехода в стан «красных дьяволов»:

Для меня огромная честь присоединиться к такому великому клубу. Вы должны много работать, чтобы дойти до этого момента в своей карьере. Я могу пообещать, что отдам всё, что в моем сердце, чтобы добиться здесь успеха.

Я выиграл много трофеев в «Порту», я хочу продолжить выигрывать их в «Манчестер Юнайтед». У менеджера есть четкий план и вектор развития для этой команды. Я с нетерпением жду момента, когда надену футболку этого великого клуба.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
06 октября в 06:42, ред.
МЮ усиляется, но это го мало для хорошей игры в защите, нужен еще опорник и ц/з сильней чем есть сейчас.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 октября в 04:54
Хороший трансфер по адекватной цене на проблемную зону, один Шоу сезон не вытянет и допускает ошибки
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
05 октября в 23:51
МЮ выхватил лучшего футболиста Порту. Остаётся открытым вопрос по цене
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Анд-м (раскрыть)
05 октября в 23:17
Я не то чтобы против,просто за МЮ не болею,просто я реалист и понимаю,что этого не будет в АПЛ,Но будь я болельщиком манкунианцев я бы желал покупку нормального именно защищающегося защитника.
azkan
azkan
05 октября в 23:12
.."У менеджера есть четкий план и вектор развития для этой команды.."
Если этого менеджера не уволят после следующей игры)))
Gahi
Gahi
05 октября в 23:01, ред.
Алекс Теллес хорошо проявил себя в составе Порто с командой два раза выигрывал чемпионат Португалии в 2018 году и 2020, обладатель кубка и Суперкубка Португалии. За команду провел 129 игр поразил ворота соперника 21 раз. Левый защитник, который до конца отрабатывает на своём фланге и при необходимости всегда поддерживает атаку. Как раз такие игроки как Теллес необходимы Манчестер Юнайтед, чтобы команда почувствовала надежность в защите и была готова безболезненно переходить в атаку на ворота соперника. И желания самого Алекса играть в клубе и проявить себя с самой хорошей стороны говорит о много. Может у него и получится сыграть так как от него ждут в Манчестер Юнайтед. Удачи
SHEARER
SHEARER
05 октября в 22:57
Первый раз слышу о нём.
romanDonskoy
romanDonskoy ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
05 октября в 21:51, ред.
левый защ
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 21:49
Он цз или фланговый?
Анд-м
Анд-м ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
05 октября в 21:46
Можно и это тоже. Пусть забьёт 20 с лишним голов!! А вы разве против?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ galem72 (раскрыть)
05 октября в 21:42
Так он и голов в Порту много забивал,почему б не пожелать ему стать лучшим бомбардиром МЮ???!!!
galem72
galem72 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
05 октября в 21:30
Бразил - откровенный латераль, обрабатывающий своей игрой всё левое крыло. В его игровую функцию, кроме архаичных только оборонных, обязательно включены ассисты. Так что тут ничего нет удивительного в желании от него видеть за сезон пачку результативных пасов. Веяние современного фута!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
05 октября в 21:30
15млн евро + 2 млн бонусами
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Анд-м (раскрыть)
05 октября в 21:24
Учитывая,сколько вам Тоттенхэм накидал,я будь болельщиком МЮ чуть другого бы желал для защитника.
Анд-м
Анд-м ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
05 октября в 21:22
Он крайний защитник, и в порту много голевых отдал. Поэтому и пожелал побольше
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
05 октября в 21:19
Средний игрок
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Анд-м (раскрыть)
05 октября в 21:13
Эту опцию вы считаете главной для защитника???
Анд-м
Анд-м
05 октября в 20:54
Удачи и успехов!!! Чтобы не мене десятка голевых в чемпионате отдал!!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 20:33
Ну тут то трофеев будет кудаааа меньше!
t2k
t2k
05 октября в 20:23
Ну слава богу.. теперь бы еще шоу кому сбагрить на веки вечные
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 20:20
Удачи в новом клубе...
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