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«Севилья» объявила о трансфере экс-защитника «Манчестер Сити»

05 октября 2020, 19:32

Защитник «Герты» Карим Рекик перешёл в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт с голландским футболистом подписан до лета 2025 года. Сумма трансфера составила около 4 млн евро.

«Севилья» объявила о трансфере экс-защитника «Манчестер Сити»

Рекик начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Сити», однако не сумел закрепиться в английском клубе. В 2015 году (после ряда аренд) защитник перешёл в «Марсель», откуда отправился в «Герту» после двух сезонов в составе французской команды.

Напомним, что ещё одним сегодняшним трансфером «Севильи» стал вингер «АЗ Алкмара» Уссама Идрисси.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
05 октября в 22:16
В Севилье есть шанс наконец-то заиграть...
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 22:15
Значит защитник нужен был?
ДСА
ДСА
05 октября в 20:11
Недорогая получилась покупка.
Анд-м
Анд-м
05 октября в 19:58
Странный трансфер. Видимо не кого по лучше небыло
beefs
beefs
05 октября в 19:44
помотало же его уже...
mihaluch
mihaluch
05 октября в 19:36
В Севилье теплее.
shlomo
shlomo
05 октября в 19:35
Защитники сейчас востребованы...
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 19:35
Надоело по арендам - скитаться,
Решил в Севилье - остаться)
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