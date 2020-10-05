«Севилья» объявила о трансфере экс-защитника «Манчестер Сити»

1601915560

05 октября 2020, 19:32

Защитник «Герты» перешёл в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт с голландским футболистом подписан до лета 2025 года. Сумма трансфера составила около 4 млн евро.

Рекик начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Сити», однако не сумел закрепиться в английском клубе. В 2015 году (после ряда аренд) защитник перешёл в «Марсель», откуда отправился в «Герту» после двух сезонов в составе французской команды.