«Севилья» объявила о трансфере экс-защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Герты» Карим Рекик перешёл в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Контракт с голландским футболистом подписан до лета 2025 года. Сумма трансфера составила около 4 млн евро.
Рекик начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Сити», однако не сумел закрепиться в английском клубе. В 2015 году (после ряда аренд) защитник перешёл в «Марсель», откуда отправился в «Герту» после двух сезонов в составе французской команды.
Напомним, что ещё одним сегодняшним трансфером «Севильи» стал вингер «АЗ Алкмара» Уссама Идрисси.
Решил в Севилье - остаться)
Решил в Севилье - остаться)