Смертин: «Считаем наказание „Спартака“ за баннер полностью обоснованным»

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07 октября 2020, 17:46

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией прокомментировал решение КДК РФС об условном запрете допуска зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ . Решение приняли в связи с публичной демонстрацией зрителями нацистской символики. Также клуб оштрафован на 200 тысяч рублей.