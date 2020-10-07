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Смертин: «Считаем наказание „Спартака“ за баннер полностью обоснованным»

07 октября 2020, 17:46

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК РФС об условном запрете допуска зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ. Решение приняли в связи с публичной демонстрацией зрителями нацистской символики. Также клуб оштрафован на 200 тысяч рублей.

Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы.

С другой стороны, стоит отметить, что ФК «Спартак» провел расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации, и они будут привлечены к ответственности.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alex074 (раскрыть)
08 октября в 10:53
Это общепринято. Слова заимствованы из других языков. Ничего плохого в этом нет
alex074
alex074 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 10:01, ред.
Я и не путаю...Я это к тому написал, что просто кто дает названия таким должностям, должен в первую очередь мыслить адекватно, а не опой, как это принято в России...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
08 октября в 08:27
Что творят 😬
ЧиП
ЧиП ответ Армейская душа (раскрыть)
08 октября в 08:14
Ты не далекий!
Где я оправдываю использование нациских знаков?!
Спросил, что за знак?
mortid
mortid ответ Хиромант (раскрыть)
07 октября в 23:44, ред.
    RIR68
    RIR68 ответ praporchik zadov (раскрыть)
    07 октября в 22:54
    Димон, не смеши меня. Болелы других клубов развешивают банеры на фан-секторе спартака)))
    abrek123
    abrek123
    07 октября в 22:33
    Мерзкие нацисты скандинавские руны рисовали себе где только можно)))Я как понял теперь все руны, каракули скандинавские под запретом,бог Один наверно в шоке что их каракули изо нацистов теперь запрещены)))
    морозз
    морозз
    07 октября в 22:21
    Офицер Бундесвера?
    морозз
    морозз ответ Vredinka_online (раскрыть)
    07 октября в 22:20
    Привет дорогая, имидж это всё!
    RomM84
    RomM84 ответ mortid (раскрыть)
    07 октября в 21:59
      рже
      рже
      07 октября в 21:53
      Тедеско и из клуба сделает истинных арийцев
      Hypnoz
      Hypnoz
      07 октября в 21:30
      Смех да и только, офицер...
      Инспектор, ещё куда ни шло..
      Смертин и офицер звучит нелепо ))) !
      Армейская душа
      Армейская душа ответ ЧиП (раскрыть)
      07 октября в 21:28
      Бойцы "Азова" тебе стоя рукоплещут. Наверное он тоже из спартачей сформирован
      pomor45
      pomor45
      07 октября в 21:16
      По нацисткой символике, если не ошибаюсь, уже есть два судебных процесса, т.е. прецедент есть и есть вероятность уголовного преследования по этой выходке фанатов.
      sir_Alex
      sir_Alex ответ mortid (раскрыть)
      07 октября в 21:04
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      07 октября в 21:03
      Сборище нацистов на трибуне спартака. Разогнать всех на три матча и не нужно с ними цацкаться.
      протон1
      протон1
      07 октября в 20:55
      я тоже так считаю. что есть то есть.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ alex074 (раскрыть)
      07 октября в 20:54
      Не надо путать термин, должность и понятие. Так должность называется. Например в Формуле 1, люди, которые обслуживают трассу и болиды, в том числе эвакуируют их после аварий на трассе называются маршалами. У меня знакомый в Сочи на последнем этапе Гран-При России работал маршалом. Там , кстати очень приличные деньги платят, гораздо больше чем в футболе. Но это к слову.
      alex074
      alex074
      07 октября в 20:35
      "Офицер РФС"- что это за должность? Офицер это категория людей в силовых структурах, многие из которых прошли горячие точки и рисковали жизнью ради интересов государства. А Смертин как профурсетка длинноволосая о службе в армии или ещё где-либо ничего не знает, да и футболист из него так себе...
      Василий 50
      Василий 50
      07 октября в 20:30
      Офицер.....Какой он офицер?
      Анд-м
      Анд-м
      07 октября в 20:23
      Надо жесче за такое наказывать, у Спартака это уже не первая такая выхода
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      07 октября в 20:22
      Давно его не было слышно
      ALEX26659
      ALEX26659 ответ mortid (раскрыть)
      07 октября в 20:19
      российский триколор предатель-власов использовал кстати...
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      07 октября в 20:19
      Давно его в эфире не было
      311
      311
      07 октября в 20:18
      Еврея Федуна наказали за свастику деньгами, классика!)
      Хиромант
      Хиромант
      07 октября в 20:10
      За нацистскую символику - самые жесткие санкции!!!
      Может у этих Козлов, кто это всё устроил, деды служили в полицаях при Гитлере - пусть этим займутся соответствующие органы. А у меня родной брат моего деда - живьём сгорел в подбитом танке под Прохоровкой, отстреливаясь до последнего снаряда, лишь бы не попасть в плен, и не опозорить свою фамилию и свою семью!
      ekliziast
      ekliziast
      07 октября в 20:03
      Каждому из этих уродов, которые демонстрируют подобные банеры , выписать по десятке лет на рыло без права амнистии и всех желающих повторить данный подвиг предупредить , что и с ними будет то же самое.
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      07 октября в 19:57
      Уголовное дело то будут заводить за пропаганду нацизма?
      Давайте думать
      Давайте думать ответ David Young (раскрыть)
      07 октября в 19:52
      Нацизм в не Рейха мог и может быть не тоталетарный и не милитарезованный, там же сопутствовали факторы: пресловутый FurorTeutonicus, пангерманизм лелеяный почти 80 лет и самый главный фактор- это желание отмщения за первую мировую войну. Германия и Австровенгрия побеждали на западных фронтах, Брест Литовский мирный договор развязал руки немцам, но тут пре кратилось финансирование банками (в основном еврейскими) Во многих мемуарах это действие жирно подчеркивается. Националистические партии создавались в основном в профучилищах, в лицеях и институтах, они же костяк сначало НСДАП, после ночи длинных ножей и Нацисткой партии... Кто знает что было бы если нацизм зародился скажем во Франции или в России. Тоже самое и про коммунизм.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      07 октября в 19:52
      Надо персонально наказывать людей...это может быть провокация от болел других клубов!
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