Смертин: «Считаем наказание „Спартака“ за баннер полностью обоснованным»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК РФС об условном запрете допуска зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ. Решение приняли в связи с публичной демонстрацией зрителями нацистской символики. Также клуб оштрафован на 200 тысяч рублей.
Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы.
С другой стороны, стоит отметить, что ФК «Спартак» провел расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации, и они будут привлечены к ответственности.
Где я оправдываю использование нациских знаков?!
Спросил, что за знак?
Где я оправдываю использование нациских знаков?!
Спросил, что за знак?
Инспектор, ещё куда ни шло..
Смертин и офицер звучит нелепо ))) !
Инспектор, ещё куда ни шло..
Смертин и офицер звучит нелепо ))) !
Может у этих Козлов, кто это всё устроил, деды служили в полицаях при Гитлере - пусть этим займутся соответствующие органы. А у меня родной брат моего деда - живьём сгорел в подбитом танке под Прохоровкой, отстреливаясь до последнего снаряда, лишь бы не попасть в плен, и не опозорить свою фамилию и свою семью!
Может у этих Козлов, кто это всё устроил, деды служили в полицаях при Гитлере - пусть этим займутся соответствующие органы. А у меня родной брат моего деда - живьём сгорел в подбитом танке под Прохоровкой, отстреливаясь до последнего снаряда, лишь бы не попасть в плен, и не опозорить свою фамилию и свою семью!