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Сычев: «„Локомотиву“ не было смысла подписывать Кузяева»

07 октября 2020, 16:31

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о несостоявшемся переходе полузащитника Далера Кузяева в московский клуб.

Далер, безусловно, качественный игрок. Но учитывая идеологию руководства «Локо», думаю, что не было смысла его подписывать. У нас есть свои молодые ребята, которые вполне качественно выступают на этой позиции — Даня Куликов, Станислав Магкеев. Думаю, что в паре с Гжегожем Крыховяком они способны конкурировать и очень быстро расти в качественном плане. Учитывая вышеперечисленное, для меня трансфер Кузяева был бы непонятен. Потому что свои ребята играют, а клуб покупает хоть и качественного, но футболиста, которого необходимо ставить в состав. При этом собственные игроки будут сидеть на лавке.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 октября в 07:38
Что ни делается, всё к лучшему. Будем огород городить из того что есть. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
07 октября в 22:29
Хоть и качественного но футболиста
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ yrasikos22 (раскрыть)
07 октября в 17:41
В Спартаке достаточно игроков середины поля, хотя мысль ваша правильная. Но от Кокорина Зенит просто отказался, а от Далера никто не отказывался. Ну а Европа пока остается в мечтах. Все таки избалованы наши "звездочки" запредельными зарплатами.
mihaluch
mihaluch
07 октября в 17:39
На Лигу чемпионов метят.
nubom
nubom
07 октября в 17:29
Бессмысленность – это конёк РФС...
ДСА
ДСА
07 октября в 17:15
Смысл был, денег не хватило
yrasikos22
yrasikos22 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 октября в 17:10, ред.
Например Спартак подписал Кокорина и дал ему большой контракт а он не играет,с этим контрактом они могли бы и Кузяева взять и решили бы много своих проблем, так как Кузяев универсальный игрок И ТРУДЯГА и он БЫ закрыл некоторые позиции в команде,Спартаку нужен был Кузяев но они на букву Л...
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 16:48
Кузяев любой команде бы сгодился, но размер кошелька только ПРОМГАЗУ позволил его пере подписать.
sv_1969
sv_1969
07 октября в 16:46
Конечно не было!А вот молодого Манджукича сорвалось подписать)))
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 16:33
пустышка он))вот и всё)))
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