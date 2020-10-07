Сычев: «„Локомотиву“ не было смысла подписывать Кузяева»

Бывший нападающий «Локомотива» поделился мнением о несостоявшемся переходе полузащитника в московский клуб.

Далер, безусловно, качественный игрок. Но учитывая идеологию руководства «Локо», думаю, что не было смысла его подписывать. У нас есть свои молодые ребята, которые вполне качественно выступают на этой позиции — Даня Куликов, Станислав Магкеев. Думаю, что в паре с Гжегожем Крыховяком они способны конкурировать и очень быстро расти в качественном плане. Учитывая вышеперечисленное, для меня трансфер Кузяева был бы непонятен. Потому что свои ребята играют, а клуб покупает хоть и качественного, но футболиста, которого необходимо ставить в состав. При этом собственные игроки будут сидеть на лавке.