Червиченко: «Был бы Зе Луиш хорош, никто из „Порту“ бы его не отпустил»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе экс-нападающего «красно-белых» из «Порту» в «Локомотив».

Стоит ли «Спартаку» кусать локти из-за перехода Зе Луиша в «Локомотив»? Точно не стоит. После его ухода прошёл определённый период времени — моложе и быстрее Зе Луиш точно не стал. Сказать, что это топовый нападающий, я не могу. Если, например, сравнить его со спартаковцем Соболевым, то по забивному потенциалу они одинаковые. Не могу сказать, что Зе Луиш был намного лучше. Только технически, наверное. Хоть Соболев и немного забивает, но у него бывают очень важные мячи. А вот Ларссон у «красно-белых» — игрок более качественный. Так что, расставшись с Зе Луишем, «Спартак» точно ничего не потерял. Скорее, даже приобрёл.

Зачем этот игрок «Локомотиву», не очень понимаю. Какими-то непонятными путями клуб идёт в изучении трансферного рынка. Зе Луиш — качество, конечно, проверенное, но точно не то, которое должно помогать и спасать «Локомотив». У команды впереди Лига чемпионов — я не понимаю, как Зе Луиш будет блистать в этом турнире. Правда, «Локомотив» всегда непонятными трансферами отличался: Эдер, например. Да, он забил важный мяч, когда «Локо» чемпионом стал, но больше ничем особенным в нашем чемпионате не отметился. У них покупки неплохие, но сказать, что это ух, как здорово, нельзя. А вот о Халке и Витселе в «Зените» можно было такое сказать.

«Локомотив», думаю, мог позволить себе и более интересное приобретение. Был бы Зе Луиш хорош, его бы никто из «Порту» не отпустил. Но поскольку его и «Спартак» отпустил, и португальцы, стало быть, все понимают, что это не то качество, которое нужно современной быстрой команде. Но всё же это лучше, чем ничего. И, наверное, он лучше Смолова. Но назвать это ударной покупкой перед Лигой чемпионов, я не могу.