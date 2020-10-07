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Червиченко: «Был бы Зе Луиш хорош, никто из „Порту“ бы его не отпустил»

07 октября 2020, 02:38

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе экс-нападающего «красно-белых» Зе Луиша из «Порту» в «Локомотив».

Стоит ли «Спартаку» кусать локти из-за перехода Зе Луиша в «Локомотив»? Точно не стоит. После его ухода прошёл определённый период времени — моложе и быстрее Зе Луиш точно не стал. Сказать, что это топовый нападающий, я не могу. Если, например, сравнить его со спартаковцем Соболевым, то по забивному потенциалу они одинаковые. Не могу сказать, что Зе Луиш был намного лучше. Только технически, наверное. Хоть Соболев и немного забивает, но у него бывают очень важные мячи. А вот Ларссон у «красно-белых» — игрок более качественный. Так что, расставшись с Зе Луишем, «Спартак» точно ничего не потерял. Скорее, даже приобрёл.

Зачем этот игрок «Локомотиву», не очень понимаю. Какими-то непонятными путями клуб идёт в изучении трансферного рынка. Зе Луиш — качество, конечно, проверенное, но точно не то, которое должно помогать и спасать «Локомотив». У команды впереди Лига чемпионов — я не понимаю, как Зе Луиш будет блистать в этом турнире. Правда, «Локомотив» всегда непонятными трансферами отличался: Эдер, например. Да, он забил важный мяч, когда «Локо» чемпионом стал, но больше ничем особенным в нашем чемпионате не отметился. У них покупки неплохие, но сказать, что это ух, как здорово, нельзя. А вот о Халке и Витселе в «Зените» можно было такое сказать.

«Локомотив», думаю, мог позволить себе и более интересное приобретение. Был бы Зе Луиш хорош, его бы никто из «Порту» не отпустил. Но поскольку его и «Спартак» отпустил, и португальцы, стало быть, все понимают, что это не то качество, которое нужно современной быстрой команде. Но всё же это лучше, чем ничего. И, наверное, он лучше Смолова. Но назвать это ударной покупкой перед Лигой чемпионов, я не могу.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 октября в 07:36
Пузатое беспозвоночное может иногда и по делу высказываться. Представляю, сколько бы он вылил "мёда", если бы Зе вернулся в Спартак. Безгранична и пламенна любовь к Спартаку у этого типà.)
Правдин Семён
Правдин Семён
07 октября в 07:27
Червяк никого не хвалит,кроме Зенита. Только желчь постоянно изрыгает.Зе сильнее тех,кто есть в Локомотиве-это главное. Когда он в форме-может все.А на топ-игрока нужны серьезные деньги.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
07 октября в 06:42
команды расстаются с игроками по множеству причин/обстоятельств, это не главный критерий уровня игрока...предполагаю, что в матчах ЛЧ, Зе может выдать свои лучшие матчи, но в играх РПЛ будет "хворать"
sv_1969
sv_1969
07 октября в 06:33
По ходу с Червяком можно согласиться
ABir
ABir
07 октября в 05:59
Футбольная карьера Зе уже спускается с горы, но все равно будет интересно понаблюдать за его возвращением в РПЛ
112910415
112910415
07 октября в 05:01
вероятно, так оно и есть
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 04:57
В Порту ему недоплачивали, то ли дело Локомотив!
beefs
beefs
07 октября в 04:52
Да это же хромая утка...
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 02:55
Тут с Андреем можно согласиться. Но.....посмотрим, а вдруг?!?
Caniggia
Caniggia
07 октября в 02:52
Логика в словах Червя, как ни странно, есть. Уж слишком быстро и легко Порто расстался с этим негром и это подозрительно и единственное, что настораживает.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 02:39
это так и есть на самом деле
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