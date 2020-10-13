Скоулз: «„Манчестер Юнайтед“ нужен первоклассный центрфорвард»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о проблеме нападающих в манчестерском клубе.

Форварды МЮ являются очень талантливыми футболистами, мы все это знаем. Проблема с нападающими в «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что никто из них не является чистым центральным форвардом.

Марсьяль почти заставил нас думать, что он был таким в конце прошлого сезона, потому что он забил очень много голов и был довольно хорош.

Но он снова начал этот сезон плохо, что заставляет нас думать, что он не является центральным форвардом. Вся эта ситуация вводит в заблуждение.

Вот почему я всё время повторял, что «Манчестер Юнайтед» нужен первоклассный центрфорвард.