Скоулз: «„Манчестер Юнайтед“ нужен первоклассный центрфорвард»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз рассказал о проблеме нападающих в манчестерском клубе.
Форварды МЮ являются очень талантливыми футболистами, мы все это знаем. Проблема с нападающими в «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что никто из них не является чистым центральным форвардом.
Марсьяль почти заставил нас думать, что он был таким в конце прошлого сезона, потому что он забил очень много голов и был довольно хорош.
Но он снова начал этот сезон плохо, что заставляет нас думать, что он не является центральным форвардом. Вся эта ситуация вводит в заблуждение.
Вот почему я всё время повторял, что «Манчестер Юнайтед» нужен первоклассный центрфорвард.
Напомним, что в прошлом сезоне Марсьяль забил 23 гола за 48 матчей. Однако в нынешнем сезоне француз ещё не поражал ворота противников.