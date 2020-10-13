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Скоулз: «„Манчестер Юнайтед“ нужен первоклассный центрфорвард»

13 октября 2020, 12:04

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз рассказал о проблеме нападающих в манчестерском клубе.

Форварды МЮ являются очень талантливыми футболистами, мы все это знаем. Проблема с нападающими в «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что никто из них не является чистым центральным форвардом.

Марсьяль почти заставил нас думать, что он был таким в конце прошлого сезона, потому что он забил очень много голов и был довольно хорош.

Но он снова начал этот сезон плохо, что заставляет нас думать, что он не является центральным форвардом. Вся эта ситуация вводит в заблуждение.

Вот почему я всё время повторял, что «Манчестер Юнайтед» нужен первоклассный центрфорвард.

Напомним, что в прошлом сезоне Марсьяль забил 23 гола за 48 матчей. Однако в нынешнем сезоне француз ещё не поражал ворота противников.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
13 октября в 18:25
Пол, как буд-то мы без тебя не знали 😃
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 октября в 15:57
Подписали Кавани, вот и посмотрим на Матадора
marvel777
marvel777
13 октября в 14:00
МЮ нужен первоклассный управленец а потом уже все остальное
Travios
Travios
13 октября в 13:51
Кавани же подписали, не?
Spellman
Spellman
13 октября в 13:10
Нужно было тогда не профукивать Холанда.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 13:03
Получается не того игрока манкунианцы пытаются выкупить из Дортмунда.
Caniggia
Caniggia
13 октября в 12:42
Почему бы Скоулзу самому не возглавить МЮ вместо норвежского физрука, который явно не тянет до уровня такого клуба?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
13 октября в 12:33
купите Бэйла
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 12:33
Первоклассный форвард Мбаппе.
RamonCSKA
RamonCSKA
13 октября в 12:31
надо было холланда вовремя брать
ДСА
ДСА
13 октября в 12:08
Таких просто так не отпустят.
Loko57
Loko57
13 октября в 12:08
МЮ уже не тот.
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