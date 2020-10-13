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Скоулз: «Холанд достигнет уровня Роналду и Месси»

13 октября 2020, 08:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Поул Скоулз рассказал, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сможет достичь уровня величайших футболистов, а также поделился мнением о несостоявшемся трансфере Джейдона Санчо в МЮ.

Холанд — это сенсация. Я думаю, что он достигнет уровня Роналду и Месси.

Санчо? Я никогда не считал, что он нужен «Манчестер Юнайтед», потому что у нас уже есть три футболиста такого плана. Я не считал правильным потратить 100 млн фунтов стерлингов за его трансфер.

Санчо — блестящий игрок, вероятно, что он усилит любую команду, но я не думаю, что он был нужен «Манчестер Юнайтед» в этом году.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 октября в 16:00
Не согласен с Полом, Санчо все же нужен МЮ
Alex12357
Alex12357 ответ Qatar Airways (раскрыть)
13 октября в 11:28
Вы забыли-Герд Мюллера и Кевина Кигана-ни Месси ,ни Роналду и близко до них не дотягивали!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
13 октября в 10:49
У каждого поколения свои герои. Сейчас многие хвалят Мбаппе, но мне кажется, что он пока не дотягивает до уровня Анри, например, который был более пластичный и универсальный. Роналду в последнее время играет наконечника, которому далеко до Зубастика, боровшегося и с травмами и с лишним весом. У кого-то Зидан - олицетворения идеального футболиста, у тех, кто постарше - Марадона или ван Бастен; Платини или Кройф; Пеле или Гарринча...
Одно могу сказать точно - всем всегда будет казаться, что когда трава была зеленее, а деревья выше, то футболистов классных было больше, и играли они лучше нынешних.
marvel777
marvel777
13 октября в 10:28
так про многих говорили
Alex12357
Alex12357
13 октября в 10:11
Зачем кому-то достигать уровней месси и роналду?У каждого своя цель ,одни стремятся стать ЧМ,ЧЕ -другие покупать ЗМ,так что каждому своё в этом мире!!!
shlomo
shlomo
13 октября в 08:41
Посмотрим, пока рано говорить об этом...
DEIVID 2
DEIVID 2
13 октября в 08:37
Думаю, нет. Топовым нападающим будет.
beefs
beefs
13 октября в 08:31
кроме таланта нужна еще трудоспособность...
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