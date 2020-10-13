Скоулз: «Холанд достигнет уровня Роналду и Месси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Поул Скоулз рассказал, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сможет достичь уровня величайших футболистов, а также поделился мнением о несостоявшемся трансфере Джейдона Санчо в МЮ.
Холанд — это сенсация. Я думаю, что он достигнет уровня Роналду и Месси.
Санчо? Я никогда не считал, что он нужен «Манчестер Юнайтед», потому что у нас уже есть три футболиста такого плана. Я не считал правильным потратить 100 млн фунтов стерлингов за его трансфер.
Санчо — блестящий игрок, вероятно, что он усилит любую команду, но я не думаю, что он был нужен «Манчестер Юнайтед» в этом году.
Одно могу сказать точно - всем всегда будет казаться, что когда трава была зеленее, а деревья выше, то футболистов классных было больше, и играли они лучше нынешних.
Одно могу сказать точно - всем всегда будет казаться, что когда трава была зеленее, а деревья выше, то футболистов классных было больше, и играли они лучше нынешних.