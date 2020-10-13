Скоулз: «Холанд достигнет уровня Роналду и Месси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии рассказал, что форвард дортмундской «Боруссии» сможет достичь уровня величайших футболистов, а также поделился мнением о несостоявшемся трансфере в МЮ .

Холанд — это сенсация. Я думаю, что он достигнет уровня Роналду и Месси.

Санчо? Я никогда не считал, что он нужен «Манчестер Юнайтед», потому что у нас уже есть три футболиста такого плана. Я не считал правильным потратить 100 млн фунтов стерлингов за его трансфер.

Санчо — блестящий игрок, вероятно, что он усилит любую команду, но я не думаю, что он был нужен «Манчестер Юнайтед» в этом году.