Моуриньо: «Оставить Бэйла в запасе — хорошее решение»

Главный тренер «Тоттенхэм» прокомментировал своё решение не выпускать вингера с первых минут матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:3).

Я не думаю, что это было плохое решение. Это отличное решение. Я хочу показать, что каждый в команде должен бороться за своё место в основе. Это было моё послание игрокам.

Бэйла тепло приняли в коллективе. Он хорошо ладит с игроками, ему здесь нравится.

Очень жаль, что Бэйл не смог забить четвёртый гол, который закрыл бы все вопросы о победителе матча, но такое бывает в футболе.