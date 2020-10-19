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Моуриньо: «Оставить Бэйла в запасе — хорошее решение»

сегодня, 09:02
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Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо прокомментировал своё решение не выпускать вингера Гарета Бэйла с первых минут матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:3).

Я не думаю, что это было плохое решение. Это отличное решение. Я хочу показать, что каждый в команде должен бороться за своё место в основе. Это было моё послание игрокам.

Бэйла тепло приняли в коллективе. Он хорошо ладит с игроками, ему здесь нравится.

Очень жаль, что Бэйл не смог забить четвёртый гол, который закрыл бы все вопросы о победителе матча, но такое бывает в футболе.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:08
Зидан тоже считал такое решение по Бейлу оптимальным.
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Для Бале это даже лучше. Зачем менять привычки, ему не до футбола. Скамья, травмы и гольф — его настоящее.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:34
Гольфист своим пренебрежением к профессии и партнёрам, а так же неприкрытым высокомерием и пижонством, полностью убил в себе профессионального футболиста вместе со всем своим растранжиренным талантом. Позорник!
112910415
112910415
сегодня в 09:56
гольфист расстроится, ежели узнает, что его уравняли с "каждым в команде" !
а по сути - тренеру виднее
Big krendel
Big krendel
сегодня в 09:54
Вот именно его гола и не хватило.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:47
Бэйл обиделся и не забил...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:31
Опять любуется собой.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:24
Бейл не смог забить четвёртый это плохо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:14
Гарет не расстроился)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:13
Бэйл с своими капризами головная боль для любого тренера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:03
Бейл вас убьёт и свалит!
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