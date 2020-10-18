Бехрами — об эпидемии COVID-19 в «Дженоа»: «Я был напуган»

Полузащитник «Дженоа» прокомментировал эпидемию в генуэзском клубе. Напомним, что 22 человека из «Дженоа» заразились коронавирусом, включая 17 футболистов.

Нельзя нас обвинять в том, что мы заразились коронавирусом, поскольку наша работа связана с контактным спортом и путешествиями, так что это может случиться с каждым.

Это были тяжелые дни, и хотя я привык физически возвращаться в норму после травмы, психологически это был совершенно другой опыт.

Я был напуган. Был страх, что мне будет плохо, страх заразить своих близких. Я чувствовал себя не больным футболистом, а больным человеком, который чувствует всю свою хрупкость.