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Бехрами — об эпидемии COVID-19 в «Дженоа»: «Я был напуган»

18 октября 2020, 15:27

Полузащитник «Дженоа» Валон Бехрами прокомментировал эпидемию в генуэзском клубе. Напомним, что 22 человека из «Дженоа» заразились коронавирусом, включая 17 футболистов.

Нельзя нас обвинять в том, что мы заразились коронавирусом, поскольку наша работа связана с контактным спортом и путешествиями, так что это может случиться с каждым.

Это были тяжелые дни, и хотя я привык физически возвращаться в норму после травмы, психологически это был совершенно другой опыт.

Я был напуган. Был страх, что мне будет плохо, страх заразить своих близких. Я чувствовал себя не больным футболистом, а больным человеком, который чувствует всю свою хрупкость.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
18 октября в 16:03
трусишка какой,никто из футболистов вроде не помер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 15:32
Всем здоровья и не хворать...
beefs
beefs
18 октября в 15:30
корона не думает сдаваться...
офигенный
офигенный
18 октября в 15:29
офигеть он испуган
David Young
David Young
18 октября в 15:28
Нормальная реакция, хотя и слишком сильная.
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