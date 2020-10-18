Уорнок: «Бэйл должен был забить „Вест Хэму“ и снять вопрос о победителе»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился впечатлениями от матча 5-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» (3:3), в котором «шпоры» вели со счетом 3:0, но упустили победу в конце матча.

Не могу поверить в это, увидев, как «Тоттенхэм» играл в первом тайме, его доминирование в первой половине второго тайма.

Команда создавала моменты. Гарет Бэйл должен был забивать и снимать вопрос о победителе.

Но «Вест Хэм» проявил стойкость, бился и верил в то, что делает. Невероятный второй тайм. Я в шоке.