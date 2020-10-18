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Уорнок: «Бэйл должен был забить „Вест Хэму“ и снять вопрос о победителе»

вчера, 21:12
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 3Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок поделился впечатлениями от матча 5-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» (3:3), в котором «шпоры» вели со счетом 3:0, но упустили победу в конце матча.

Не могу поверить в это, увидев, как «Тоттенхэм» играл в первом тайме, его доминирование в первой половине второго тайма.

Команда создавала моменты. Гарет Бэйл должен был забивать и снимать вопрос о победителе.

Но «Вест Хэм» проявил стойкость, бился и верил в то, что делает. Невероятный второй тайм. Я в шоке.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:22
Бейл давно забил...на футбол
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:01, ред.
Кейн около 70 мин. попал в штангу, там момtнт был убойный,да и счет делал бы 4-0.
Gahi
Gahi
вчера в 22:07
Он сейчас в гольф стал играть лучше, чем в футбол.
League1
League1
вчера в 21:45
Если бы он умел это делать, Реал бы не избавился от него.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:39
Да он походу разучился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:38
Ещё забьёт,как е его годы!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:28
Гарет ещё поиздевается над шпорами.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:22
Выходит зря взяли.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:16
а он оказался не должен)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:12
Ну ведь не забил...
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