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Каррагер: «Из-за травмы ван Дейка чемпионская гонка станет непредсказуемой»

сегодня, 00:44

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал новость о травме защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка.

Большой вопрос в том, удастся ли «Ливерпулю» добыть титул без ван Дейка. В каждой команде, бравшей титул или претендующей на него, есть три-четыре выдающихся, незаменимых игрока, как бы хорош ни был тренер или команда.

Думаю, что травма ван Дейка сделает чемпионскую гонку непредсказуемой. «Ливерпулю» точно придется работать на трансферном рынке в январе. Знаю, что трансферное окно только что закрылось, но «Ливерпулю» нужно быть готовым к 1 января, чтобы купить кого-то.

Центр защиты – слабая зона клуба, и это может помешать им достичь своих целей.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:10
Найдут ему замену.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:40
Парню скорейшего возвращения, а борьба в АПЛ всегда приносит сюрпризы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:01
Ливерпулю о титуле в этом сезоне можно забыть причём надолго.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:58
Незаменимых нет,тем более в Ливерпуле!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:55
Да она и так в АПЛ непредсказуемая...
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