Каррагер: «Из-за травмы ван Дейка чемпионская гонка станет непредсказуемой»

Экс-футболист «Ливерпуля» прокомментировал новость о травме защитника мерсисайдцев .

Большой вопрос в том, удастся ли «Ливерпулю» добыть титул без ван Дейка. В каждой команде, бравшей титул или претендующей на него, есть три-четыре выдающихся, незаменимых игрока, как бы хорош ни был тренер или команда.

Думаю, что травма ван Дейка сделает чемпионскую гонку непредсказуемой. «Ливерпулю» точно придется работать на трансферном рынке в январе. Знаю, что трансферное окно только что закрылось, но «Ливерпулю» нужно быть готовым к 1 января, чтобы купить кого-то.

Центр защиты – слабая зона клуба, и это может помешать им достичь своих целей.