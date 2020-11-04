Жота: «Я люблю забивать голы»

Форвард «Ливерпуля» Диого Жота рассказал о победе над «Аталантой» в Лиге чемпионов.
Салах и Мане — два топовых игрока. Мы все знаем, на что они способны. Они упрощают мне работу. Это потрясающие игроки. Думаю, что мы провели отличный матч вместе.
«Ливерпуль» — лучшая команда в моей карьере. Это точно! Не знаю, был ли хет-трик моим лучшим моментом, но я люблю забивать голы, поэтому я очень рад своему достижению и результату. Мы одержали крупную победу на выезде, так что вечер определенно удался!
Вот это зверь!
Вот это зверь!