ГлавнаяНовости

Жота: «Я люблю забивать голы»

сегодня, 09:43
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Ливерпуля» Диого Жота рассказал о победе над «Аталантой» в Лиге чемпионов.

Салах и Мане — два топовых игрока. Мы все знаем, на что они способны. Они упрощают мне работу. Это потрясающие игроки. Думаю, что мы провели отличный матч вместе.

«Ливерпуль» — лучшая команда в моей карьере. Это точно! Не знаю, был ли хет-трик моим лучшим моментом, но я люблю забивать голы, поэтому я очень рад своему достижению и результату. Мы одержали крупную победу на выезде, так что вечер определенно удался!

Все новости
Жезус — о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужны эти три очка»
Сегодня, 22:46 Комментарии1
Защитник «Аякса» Альварес: «Я мечтаю сыграть за „Манчестер Сити“»
Сегодня, 22:28 Комментарии3
Инс: «Я бы взял в свою команду Рэшфорда, а не Неймара»
Сегодня, 19:39 Комментарии9
Итальянский журналист: «„Зенит“ сегодня может побороться за очки»
Сегодня, 18:18 Комментарии13
Регилон: «На базе „Тоттенхэма“ есть небольшое поле для гольфа для Бэйла»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Петржела: «На победу „Зенита“ в игре с „Лацио“ даже не рассчитываю»
Сегодня, 17:34 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:32
Очередное стопроцентное трансферное попадание Ливерпуля.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 10:09
7 последних матчах забил 8 голов.

Вот это зверь!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:44
молодец жота, сразу заиграл на уровне)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:44
Вчера был лучшим!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100