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Родриго: «Знали, что матч с „Интером“ будет трудным»

сегодня, 08:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов.

Мы довольны и чувствуем облегчение. Знали, что матч будет трудным, но были готовы и взяли три очка — это главное. Зидан попросил нас с Винисиусом взвинтить темп, быстрее возвращаться в оборону без мяча и энергичнее идти с ним в атаку.

Я был готов, ждал своего шанса. Когда играю, могу помогать команде голами и результативными передачами. Каждый раз, когда я выхожу на поле в Лиге чемпионов, у меня возникают особенные чувства.

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Непобедимый Государь
Непобедимый Государь ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:48
Реалу в Италии будет легче, там интеру придется рисковать.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:40
Знание, как говорится, сила.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:40
В Италии все будет по другому
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