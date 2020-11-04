Родриго: «Знали, что матч с „Интером“ будет трудным»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов.

Мы довольны и чувствуем облегчение. Знали, что матч будет трудным, но были готовы и взяли три очка — это главное. Зидан попросил нас с Винисиусом взвинтить темп, быстрее возвращаться в оборону без мяча и энергичнее идти с ним в атаку.

Я был готов, ждал своего шанса. Когда играю, могу помогать команде голами и результативными передачами. Каждый раз, когда я выхожу на поле в Лиге чемпионов, у меня возникают особенные чувства.