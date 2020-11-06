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Умтити может вернуться в «Лион»

сегодня, 11:09

Защитник Самюэль Умтити может покинуть «Барселону».

Как сообщается, футболист не входит в планы главного тренера клуба Рональда Кумана. «Сине-гранатовые» хотели расстаться с французом ещё летом, однако не получили предложений по трансферу игрока.

Отмечается, что сейчас в переходе Умтити заинтересован «Лион». Французская команда готова арендовать защитника в январе. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона. «Барселона» готова отпустить своего игрока.

Умтити является воспитанником «Лиона». Самюэль провёл в клубе 15 лет (с 2011 года начал выступления за основную команду), после чего перешёл в «Барселону» в 2016 году.

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RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 11:27
Дорогостоящий переоцененный уголёк из «Барсы», который перестал играть, хотя, выступая во Франции, считался талантливым. Где-то я уже про такого слышал.
drug01
drug01
сегодня в 11:11
Будем ждать... Удачи
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