Умтити может вернуться в «Лион»

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сегодня, 11:09

Защитник может покинуть «Барселону».

Как сообщается, футболист не входит в планы главного тренера клуба . «Сине-гранатовые» хотели расстаться с французом ещё летом, однако не получили предложений по трансферу игрока.

Отмечается, что сейчас в переходе Умтити заинтересован «Лион». Французская команда готова арендовать защитника в январе. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона. «Барселона» готова отпустить своего игрока.

Умтити является воспитанником «Лиона». Самюэль провёл в клубе 15 лет (с 2011 года начал выступления за основную команду), после чего перешёл в «Барселону» в 2016 году.