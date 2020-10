Защитник «Тоттенхэма» вновь отправился в аренду.

До конца сезона 22-летний американец будет выступать за «Борнмут». Ранее футболист на правах аренды выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Ипсвич», «Суонси» и «Сток Сити».

We’ve left it late 😉



A huge welcome to #afcb, @cameroncv2 ✍️