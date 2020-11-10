Гендиректор «Крыльев»: «Нам по силам обыграть „Химки“ в Кубке России»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Самарский клуб примет на своём поле «Химки».

Довольны жеребьёвкой. Конечно, хотелось сыграть дома. Надеюсь, что поле в Химках будет неплохого качества, если о нём можно говорить в конце февраля. Даты одной 1/8 звучат устрашающе. Касаемо соперника — это точно не худший вариант. Это Кубок, «Химки» нам по силам. Будем готовиться.

Было ли желание сыграть с кем-то определённым? Это глупое занятие — обсуждать, кого бы хотели получить. Что выпало, то выпало. Я думаю, мы можем пройти в следующую стадию.