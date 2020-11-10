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Гендиректор «Крыльев»: «Нам по силам обыграть „Химки“ в Кубке России»

сегодня, 18:08

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Самарский клуб примет на своём поле «Химки».

Довольны жеребьёвкой. Конечно, хотелось сыграть дома. Надеюсь, что поле в Химках будет неплохого качества, если о нём можно говорить в конце февраля. Даты одной 1/8 звучат устрашающе. Касаемо соперника — это точно не худший вариант. Это Кубок, «Химки» нам по силам. Будем готовиться.

Было ли желание сыграть с кем-то определённым? Это глупое занятие — обсуждать, кого бы хотели получить. Что выпало, то выпало. Я думаю, мы можем пройти в следующую стадию.

Если спрашивать другие клубы, то многие предпочли бы «Крылья» себе в соперники, так как из шестнадцати команд лишь мы и «СКА-Хабаровск» из ФНЛ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:30
Тут фаворита нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:22
Только обратил внимание, что в отличии от прошлых лет в 1/8 финала прошло только две команды из низших дивизионов. Как бы ситуация по сравнению с прошлым годом отличается. По-моему в прошлом сезоне в кубке в 1/8 7 команд из ФНЛ играло. Видимо связано с новой сеткой турнира ну и хочу предположить, что значимость кубка России в связи с потерей мест в еврокубках несколько возросла для команд высшей лиги. Ну должна же какая-нибудь команда из ФНЛ играть в финале Кубка и пусть это будут Крылья!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:21
50 × 50, эти команды друг друга стоят.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:16
Все может быть
David Young
David Young
сегодня в 18:10
Уровни команд не слишком разные, Химки посильней, но ненамного, оба клуба могут пройти дальше.
beefs
beefs
сегодня в 18:09
ждем результат на табло...
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