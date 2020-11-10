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Газизов — о Кубке: «Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо»

сегодня, 15:55

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. «Спартак» сыграет с московским «Динамо».

Слепой жребий, что тут оценивать. Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо!

Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше, и мы будет чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что будет такое историческое дерби. Турнир очень важный, который дает прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоевывать титулы.

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particular
particular
сегодня в 16:27
Черезмерный пафос и завышенные ожидания...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:22
Поставлю на Динамо!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:12
Хорошая должна быть игра
drug01
drug01
сегодня в 16:02
Не повезло с соперником,!!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:02
не будет больше то)))))))))))))
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 15:58
боится выезжать
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