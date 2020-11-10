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Ахметов: «Хорошо, что играем против „СКА-Хабаровск“ дома»

сегодня, 17:06

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. «Армейцы» на своём поле примут «СКА-Хабаровск».

Когда выпал «СКА-Хабаровск», сразу подумал — как хорошо, что играем дома! В Кубке не бывает простых матчей. Тем более хабаровчане обыграли «Рубин», они постоянно успешно играют в кубках, каждый год претендуют на выход в РПЛ. Игра будет непростой. Думаю, они отдадут все силы, чтобы не проиграть. Нам, в свою очередь, надо будет отнестись к этому матчу со всей серьезностью и пройти дальше.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:16
Наступают сложные времена, игра на три фронта.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:14
В Хабаровск мало кому хочется тащиться. Хотя Хабаровск хочет видеть РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:08
ЦСКА как участник ЛЕ в любом случае 1/8 играет дома.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:06
А не ввсё ли равно где выигрывать!?
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