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«Милан» нацелился на трансфер Вейналдума

вчера, 22:07

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов «Милана».

Как сообщается, «россонери» серьезно нацелены на трансфер голландского футболиста. Контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истекает следующим летом, однако стороны всё еще не достигли компромисса относительно нового соглашения.

Отмечается, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли видит в Вейналдуме идеального партнёра в центре полузащиты для Сандро Тонали.

Напомним, что летом слухи активно связывали голландца с переходом в «Барселону».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 00:03, ред.
это нереально
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:00
В Милан поперспективнее, в плане игрового времени, чем в Барсу.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:26
А захочет ли сам игрок в Милан?
Ozabot
Ozabot
вчера в 22:22
Огого! Это будет хорошее усиление именно там, где у «Милана» слабое место. Но откуда взять бабки?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:08
Хорошие аппетиты у него...
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