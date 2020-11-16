«Милан» нацелился на трансфер Вейналдума

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов «Милана».
Как сообщается, «россонери» серьезно нацелены на трансфер голландского футболиста. Контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истекает следующим летом, однако стороны всё еще не достигли компромисса относительно нового соглашения.
Отмечается, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли видит в Вейналдуме идеального партнёра в центре полузащиты для Сандро Тонали.
Напомним, что летом слухи активно связывали голландца с переходом в «Барселону».