Баджо: «Я бы хотел играть под руководством Гвардиолы. Он лучший тренер»

Бывший футболист сборной Италии рассказал, под руководством какого тренера хотел бы играть.

Футбол есть и всегда будет для игроков. Лучшие тренеры — это те, кто признает это и знает, как относиться к игрокам честно, как разговаривать с ними, как поддерживать уважение и обсуждать технические вопросы.

Я бы с удовольствием поработал с таким тренером. Вы можете узнать о тактике, изучая ее, но гораздо труднее найти человеческие качества.

Я думаю, что нынешний тренер, за которого я хотел бы играть, — это Гвардиола. Я думаю, что он самый лучший.