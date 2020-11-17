Баджо: «Я бы хотел играть под руководством Гвардиолы. Он лучший тренер»

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо рассказал, под руководством какого тренера хотел бы играть.
Футбол есть и всегда будет для игроков. Лучшие тренеры — это те, кто признает это и знает, как относиться к игрокам честно, как разговаривать с ними, как поддерживать уважение и обсуждать технические вопросы.
Я бы с удовольствием поработал с таким тренером. Вы можете узнать о тактике, изучая ее, но гораздо труднее найти человеческие качества.
Я думаю, что нынешний тренер, за которого я хотел бы играть, — это Гвардиола. Я думаю, что он самый лучший.
Недавно Баджо был включен в число номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории.