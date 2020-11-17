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Баджо: «Я бы хотел играть под руководством Гвардиолы. Он лучший тренер»

17 ноября 2020, 22:28

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо рассказал, под руководством какого тренера хотел бы играть.

Футбол есть и всегда будет для игроков. Лучшие тренеры — это те, кто признает это и знает, как относиться к игрокам честно, как разговаривать с ними, как поддерживать уважение и обсуждать технические вопросы.

Я бы с удовольствием поработал с таким тренером. Вы можете узнать о тактике, изучая ее, но гораздо труднее найти человеческие качества.

Я думаю, что нынешний тренер, за которого я хотел бы играть, — это Гвардиола. Я думаю, что он самый лучший.

Недавно Баджо был включен в число номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 02:23
Решил наверное подружиться с Гвардиолой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 22:59
Прочитает и позовёт!
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 22:30
это на сегодня факт))
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