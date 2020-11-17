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Брейтуэйт: «Я не слежу за новостями. Просто живу своей жизнью»

17 ноября 2020, 09:35

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Я не слежу за новостями. Просто живу своей жизнью. Конечно, слышу кое-что, но не обращаю внимания. «Барса» — очень большой клуб, и многие вещи СМИ пишут о команде, зная, что это привлечет интерес читателей.

Как футболист, вы стремитесь играть за лучшую команду и с лучшими игроками. Я там, где всегда мечтал быть. Вы можете стать лучше, только когда играете в команде, как «Барселона». Я счастлив, потому что переживаю фантастический момент в жизни, все идет хорошо. Нахожусь на этапе, когда, думаю, могу продолжать расти как игрок. Я спокоен и счастлив.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 ноября в 11:48
Вот посидишь на банке пару лет, по-другому запоешь
95-shishani-95
95-shishani-95
17 ноября в 09:58
Барселона всё испортила Леганесу, уведя его вне трансферного окна. Комитет позволил Барселоне подписать его из-за травмы и последующей операции Суареса (если не ошибаюсь). Но не позволил Леганесу подписать игрока способного заменить Брейтвейта. И это стало большой проблемой для Леганеса, я думаю. А Брейтвейт действительно неожиданно попал в Барселону!
sv_1969
sv_1969
17 ноября в 09:54
Непонятный трансфер, как и многие в Барсе)))
STVA 1
STVA 1
17 ноября в 09:52
Все узнается со временем
shlomo
shlomo
17 ноября в 09:38
Все правильно....нечего сплетни собирать
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