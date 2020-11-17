Брейтуэйт: «Я не слежу за новостями. Просто живу своей жизнью»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Я не слежу за новостями. Просто живу своей жизнью. Конечно, слышу кое-что, но не обращаю внимания. «Барса» — очень большой клуб, и многие вещи СМИ пишут о команде, зная, что это привлечет интерес читателей.

Как футболист, вы стремитесь играть за лучшую команду и с лучшими игроками. Я там, где всегда мечтал быть. Вы можете стать лучше, только когда играете в команде, как «Барселона». Я счастлив, потому что переживаю фантастический момент в жизни, все идет хорошо. Нахожусь на этапе, когда, думаю, могу продолжать расти как игрок. Я спокоен и счастлив.