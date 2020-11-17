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Радич: «Николич — сильная личность с правильным характером»

17 ноября 2020, 13:03

Бывший футболист «Алании» и «Ростова» Деян Радич поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче. Ранее Радич играл вместе с Николичем за белградский «Рад».

Знаю его с двенадцати лет, и он всегда был серьезным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым. Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов «Рада». Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в «Локомотиве». Знаю, как его там встретили. После Сёмина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.

Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают: «ну, „Уфу“ мы легко обыграем». И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.

К 40 годам он многого добился как тренер в Сербии и Венгрии. Все потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико». Если ему дадут время, он не только добьется результата, но и разовьет молодых игроков. Думаю, «Локомотив» — еще не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдет дальше.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 21:37
возможно))но он пришел не в то время не в ту команду)))дух сёмина крепок))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 14:31
По оканчание сезона мы поймём какой он тренер!
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 13:48
Пока с ним еще не все ясно.
STVA 1
STVA 1
17 ноября в 13:19
Кулик кулика хвалит издалека)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 13:14
Проблемы русского и сербского менталитета - шапкозакидательство?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 13:04
Может так и есть...
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