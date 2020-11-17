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Радич: «Вратарям сборной России будет сложно сравниться с Акинфеевым»

17 ноября 2020, 14:09

Бывший голкипер «Алании» и «Ростова» Деян Радич поделился мнением о том, кто будет в сборной России постоянным основным голкипером после Игоря Акинфеева.

Считаю, что сравниться по уровню с Акинфеевым — не скажу что невозможно, но очень трудно. У Матвея Сафонова и других молодых вратарей есть шанс, но все равно — приблизиться к сумасшедшей статистике Игоря (имею в виду количество матчей и его вклад в успехи на Евро-2008 и ЧМ-2018) будет очень сложно. С другой стороны, хорошо, когда есть такой ориентир — молодым вратарям есть к чему стремиться.

Ранее Деян Радич поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
18 ноября в 21:11
Могу вам ответить только двумя поговорками, которые, на мой взгляд, подходят вам в данной ситуации: "Сытый голодного не разумеет!" и "Чужую беду - ногой разведу!"
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
18 ноября в 13:52
Он продолжает играть в клубе и практически без замен, так что это слабый аргумент. Например, Жирков не богаче его здоровьем, а про возраст и говорить не приходится.
Юрниекс1
Юрниекс1
17 ноября в 22:44
У Сафонова есть реальный шанс.Все в его руках.
oFANATo
oFANATo ответ Mangur (раскрыть)
17 ноября в 19:45
Рекордсменом по встречам на ноль является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. В его активе 325 матчей. Напомним, что Гильерме обошел Черчесова по итогам товарищеского матча между сборными России и Молдавии.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
17 ноября в 18:45
Вы видимо не в курсе, что у Игоря ДВАЖДЫ был разрыв крестообразной связки в 2007 и в 2012 годах. А это, как известно, здоровья не прибавляет. Многим футболистам достаточно и ОДНОГО раза, чтобы навсегда завязать с футболом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ошалевший (раскрыть)
17 ноября в 17:38
Просто Спартак когда играл в ЛЧ ( один раз) запомнилось 0:7 , но там Селихов рекорд ставил...., который не побит до сих пор, да и 1:18 не побит и вряд ли когда это можно сделать, если только Химки в ЛЧ не выйдут.
ошалевший
ошалевший ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 ноября в 17:12
погугли хоть ребров играл в лч
ДСА
ДСА
17 ноября в 15:48
Можно Игоря еще в сборную вернуть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ УЕСКА (раскрыть)
17 ноября в 15:32
Зато у нас в стране полно (более 10) вратарей , которые установили вечный рекорд в ЛЧ, остались сухими навсегда, т.к. не сыграли ни одной игры в ЛЧ и не сыграют никогда, например Беленов, Ребров, Дюпин, Шунин и пр и пр. Акинфеев сыграл в ЛЧ 86 матчей , больше, чем все вратари РПЛ вместе взятые.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
17 ноября в 15:29
Причина более чем очевидна. После каждой игры ему откачивают жидкость из коленного сустава. Он практически не тренируется, но находится на уровне. Здоровье дороже, поэтому он и завязал со сборной. А слушать доводы и аргументы "поморов", либо иных меньшинств - это себя не уважать.
pomor45
pomor45 ответ VAN ARM (раскрыть)
17 ноября в 15:13
Не возражаю, поэтому и считаю необходимым эту тему бесполезно не ворошить, рассчитывая, что придёт время и он эту весомую причину назовёт. По состоянию информации на сегодня эта тема Игоря не волнует, поэтому считаю, что он больше заботится о собственной вратарской репутации, которую стал терять из-за отдельных ляпов, чем об истинном состоянии вратарской линии сборной.
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 14:56
И особенно на ЧМ 2014 года кода к нему стали обращаться Дырофей Конифеевич.
УЕСКА
УЕСКА
17 ноября в 14:48
Да рекордсмена 43 будет трудно превзойти. Таких как он больше в мире нет.
VAN ARM
VAN ARM ответ pomor45 (раскрыть)
17 ноября в 14:40
нужно с уважением относится к решению , не думаю что это он сделал по прихоти . а значит причина у него есть и она весома.
pomor45
pomor45 ответ VAN ARM (раскрыть)
17 ноября в 14:38
Это лишь подчёркивает безответственность поступка Акинфеева.
VAN ARM
VAN ARM ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 ноября в 14:36
успехов им. но сомневаюсь))
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 14:35
в этом десятилетии шансов нет ни у одного)))
pomor45
pomor45
17 ноября в 14:35, ред.
Нет вратаря сборной России по футбола с фамилией Акинфеев. Нет такого вратаря. Слился по собственному желанию в расцвете вратарских сил. Оставим причины для исследователей человеческих душ и отправим эту тему в небытие. Возможно когда-нибудь в мемуарах он назовёт истинные мотивы своего поступка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 14:27
Акинфеев топ.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 ноября в 14:26
Захвалили Акинфева. Как бы не зазвездится ему.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 14:26
Не воссоздай себе кумира. Акинфеев хорош, стабилен и ценен (особенно для ЦСКА). Но при всем уважении, это все-таки не Лев Яшин. Если Максименко и Сафонов будут требовательны к себе, то вполне вероятно достигнут его уровня, а может и превзойдут Игоря.
drug01
drug01
17 ноября в 14:23
Ориентир есть надо больше работать!!!!
Mangur
Mangur
17 ноября в 14:15
Акинфеев -вратарь дырка. В сборной играл лишь при тотальном доминировании Гинера в РФС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 14:09
Это уж точно...
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