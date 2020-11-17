Радич: «Вратарям сборной России будет сложно сравниться с Акинфеевым»

Бывший голкипер «Алании» и «Ростова» поделился мнением о том, кто будет в сборной России постоянным основным голкипером после .

Считаю, что сравниться по уровню с Акинфеевым — не скажу что невозможно, но очень трудно. У Матвея Сафонова и других молодых вратарей есть шанс, но все равно — приблизиться к сумасшедшей статистике Игоря (имею в виду количество матчей и его вклад в успехи на Евро-2008 и ЧМ -2018) будет очень сложно. С другой стороны, хорошо, когда есть такой ориентир — молодым вратарям есть к чему стремиться.