Де Зерби: «„Сассуоло“ использует только 60 процентов своего потенциала»

Главный тренер «Сассуоло» рассказал о потенциале своей команды. После 7-го тура команда занимает второе место в таблице Серии А.

Даже если мы не попадем в еврокубки, в следующем году мы должны будем начинать все с нуля. Я не думаю об уходе из команды, наоборот.

Мне было бы очень интересно попробовать свои силы с «Сассуоло» в Европе. Может быть, даже попробовать все заново.

Но хотите услышать мое мнение? «Сассуоло» на данный момент использует только 60 процентов своего потенциала.