Де Зерби: «„Сассуоло“ использует только 60 процентов своего потенциала»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби рассказал о потенциале своей команды. После 7-го тура команда занимает второе место в таблице Серии А.
Даже если мы не попадем в еврокубки, в следующем году мы должны будем начинать все с нуля. Я не думаю об уходе из команды, наоборот.
Мне было бы очень интересно попробовать свои силы с «Сассуоло» в Европе. Может быть, даже попробовать все заново.
Но хотите услышать мое мнение? «Сассуоло» на данный момент использует только 60 процентов своего потенциала.
Конечно, клубу будет тяжело на данной стадии, и успех может стать недолговечным, но стать клубом уровня близкому к топу, и затем и итальянским топом, ему вполне по силам, хотя осуществить это будет сложно, и в плане того, что клуб ещё является молодым и неопытным в этом плане, и в плане весьма высокой конкуренции в Италии. Но если брать ближайшее будущее, то я вижу его очень даже хорошим для клуба из одноимённого города.
Желаю этому клубу удачи и в Италии, и в европейских турнирах.
Конечно, клубу будет тяжело на данной стадии, и успех может стать недолговечным, но стать клубом уровня близкому к топу, и затем и итальянским топом, ему вполне по силам, хотя осуществить это будет сложно, и в плане того, что клуб ещё является молодым и неопытным в этом плане, и в плане весьма высокой конкуренции в Италии. Но если брать ближайшее будущее, то я вижу его очень даже хорошим для клуба из одноимённого города.
Желаю этому клубу удачи и в Италии, и в европейских турнирах.