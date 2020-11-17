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Де Зерби: «„Сассуоло“ использует только 60 процентов своего потенциала»

17 ноября 2020, 13:47

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби рассказал о потенциале своей команды. После 7-го тура команда занимает второе место в таблице Серии А.

Даже если мы не попадем в еврокубки, в следующем году мы должны будем начинать все с нуля. Я не думаю об уходе из команды, наоборот.

Мне было бы очень интересно попробовать свои силы с «Сассуоло» в Европе. Может быть, даже попробовать все заново.

Но хотите услышать мое мнение? «Сассуоло» на данный момент использует только 60 процентов своего потенциала.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
17 ноября в 15:00
ещё не тигр, но уже и не котёнок
ДСА
ДСА
17 ноября в 14:47
Добавьте оставшиеся 40 и будет скудетто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 14:05
Вирус вносит свои поправки...
STVA 1
STVA 1
17 ноября в 14:04
Команда выдаёт иногда сумасшедшими игры, а иногда просто проваливается, допуская в обороне детские ошибки. Мне кажется здесь дело в психологии. Ведь выинрывая чисто первый тайм они умудряются слить второй,. И наоборот. Думаю если они решат эту проблему, то вполне могут претендовать на ЛЕ.
David Young
David Young
17 ноября в 13:53
Весьма симпатичный, талантливый, амбициозный итальянский клуб. Думаю, что именно сейчас идёт ранняя фаза лучшего периода в истории Сассуоло.

Конечно, клубу будет тяжело на данной стадии, и успех может стать недолговечным, но стать клубом уровня близкому к топу, и затем и итальянским топом, ему вполне по силам, хотя осуществить это будет сложно, и в плане того, что клуб ещё является молодым и неопытным в этом плане, и в плане весьма высокой конкуренции в Италии. Но если брать ближайшее будущее, то я вижу его очень даже хорошим для клуба из одноимённого города.

Желаю этому клубу удачи и в Италии, и в европейских турнирах.
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 13:50
а может и того меньше)))
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