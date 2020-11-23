Хендерсон просит «Ман Юнайтед» отпустить его в аренду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
23-летний футболист собирается попросить руководство клуба отпустить его в аренду из-за недостаточного количества игровой практики.
Интерес к Хендерсону проявляют «Лидс», «Брайтон» и «Селтик».
А теперь Дин "прозрел", но видимо уже поздно, МЮ его будет держать "мёртвой хваткой", да и в связи с тяжестью сезона и короной - я сомневаюсь что МЮ и Ромеро отпустит (третий вратарь тоже нужен). Так что этот сезон аргентинец с англичанином посидят на лавочке - жестоко, но таков футбол...
А теперь Дин "прозрел", но видимо уже поздно, МЮ его будет держать "мёртвой хваткой", да и в связи с тяжестью сезона и короной - я сомневаюсь что МЮ и Ромеро отпустит (третий вратарь тоже нужен). Так что этот сезон аргентинец с англичанином посидят на лавочке - жестоко, но таков футбол...