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Хендерсон просит «Ман Юнайтед» отпустить его в аренду

сегодня, 10:28

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

23-летний футболист собирается попросить руководство клуба отпустить его в аренду из-за недостаточного количества игровой практики.

Интерес к Хендерсону проявляют «Лидс», «Брайтон» и «Селтик».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:55
у Лидса в принципе нормальный кипер,у Брайтона - тоже,а вот Шефилду не мешало бы его арендовать,ведь он их просто вытащил под евролигу. Рамсдейл для ЧШ.
shlifen
shlifen
сегодня в 16:54
Странное решение самого футболиста, и я не про возвращение в МЮ вцелом, а скорее о продлении контракта. Был у Хендерсона контракт до 2022, ну и зачем продлевал до 2025 (да ещё и с опцией продления на год) ?? - мог бы спокойно вернуться в МЮ, и по итогам этого сезона уже решать продлевать контракт или нет (сейчас бы он наверное не продлил, глядя как "прирос к лавке") - но видимо захотелось повысить зарплату и поверил обещаниям Вудворта+Оле что он получит нормально практики... МЮ по итогу талантливого вратаря сохранил, а игрок хоть и выиграл в з.п. зато перестал играть в футбол...
А теперь Дин "прозрел", но видимо уже поздно, МЮ его будет держать "мёртвой хваткой", да и в связи с тяжестью сезона и короной - я сомневаюсь что МЮ и Ромеро отпустит (третий вратарь тоже нужен). Так что этот сезон аргентинец с англичанином посидят на лавочке - жестоко, но таков футбол...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 14:05
Непонятно почему он еще не основной в МЮ, дыркоХеа только и делает что косячит.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:11
Я не думаю что он вытеснит в сборной Пикфорда, смысла в аренде мало. Тогда МЮ придется искать запасного вратаря для подмены Де Хеа, который похоже возвращается на хороший уровень.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:47
Вряд-ли клуб в этом заинтересован, особенно с учётом вероятного ухода Ромеро.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:21
23 года парню!Пора основным становится и всё для этого у него есть!Понятно что ему не хочется штаны протирать за спиной Де Хеа, который к тому же привозит !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:55
Но зарплату естественно хочет сохранить.
beefs
beefs
сегодня в 10:34
это правильное решение...
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