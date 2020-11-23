Хендерсон просит «Ман Юнайтед» отпустить его в аренду

Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед «Соккер.ру» объясняет, почему футболисты и Дюков заступятся за наставника.

Худшая игра сборной со времен 7:1 в Португалии. Сербы забили пять, Россия – ни разу «Соккер.ру» огорчен, подобных разгромов не было шестнадцать лет.

Матч в Белграде не отражает уровень футбола в России. Молодежь РПЛ пока вне основы сборной «Соккер.ру» ищет лучик света в темном футбольном царстве.

«Нойер — лучший вратарь за последние 30-40 лет». А как же Кан, Буффон и Касильяс? «Соккер.ру» ищет зерно истины в спорном утверждении Бернда Лено.