«Реал» хочет обменять Азара на Мане

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вчера, 20:56

Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб оценивает возможность подписания футболиста следующим летом. «Ливерпуль» будет требовать за переход сенегальца около 120 млн евро, однако «Реал» намерен включить в сделку полузащитника , чтобы снизить запрашиваемую сумму за Мане.

Ранее появились слухи о том, что «Ливерпуль» готов расстаться с одним из своих лидеров.