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«Реал» хочет обменять Азара на Мане

вчера, 20:56

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может перейти в «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб оценивает возможность подписания футболиста следующим летом. «Ливерпуль» будет требовать за переход сенегальца около 120 млн евро, однако «Реал» намерен включить в сделку полузащитника Эдена Азара, чтобы снизить запрашиваемую сумму за Мане.

Ранее появились слухи о том, что «Ливерпуль» готов расстаться с одним из своих лидеров.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:59
Мане один из самых ключевых игроков чемпионского Ливерпуля. Но неизвестно, заиграет ли он в Ла Лиге. Азар ведь тоже был одним из самых лучших игроков Английский Примьер-Лиги. Хоть у Эдена после перехода в мадридский клуб и были многочисленные травмы. Реалу сейчас лучше направить средства на подписание Мбаппе и Холланда! Они самый лучший вариант для Мадрида. Что они доказывает в каждой игре.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:37
Интересно а они сами знают об этом
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:20
Что в этой новости потеряли глорики барсы? ЗА своим мусором следите лучше.
шлак играет(сидит на банке) в Барсе. За Депая поборитесь лучше с Эвертоном каким нибудь, это ваше будущее
Тага Дага
Тага Дага ответ vastudio (раскрыть)
вчера в 22:00
    vastudio
    vastudio ответ Тага Дага (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Это типичный риал-скупать громкие имена, каким был всегда, таким и останется)
    shlifen
    shlifen
    вчера в 21:55, ред.
    Я смотрю этот источник (todofichajes) уже третий день идиотские новости клепает... С какой стати Ливерпулю продавать Мане за 120, если его цена по трансфермаркту 120, а запрашивать можно все 150+. Во вторых - если бы Ливерпулю нужны были деньги на Мбаппе, то зачем им снижать стоимость Мане и зачем им Азар?? Да и сам Азар нынче в такой форме и столько лечится - что боюсь топ-клубам он банально не нужен... Перес не идиот и такой запрос даже делать не будет. Вообщем источник - мусор, вероятность правдивости новости - 0% =)))
    NedvedJuve
    NedvedJuve ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Это да, хотя сколько примеров было, в Реал приходят и сразу дно, а потом переходят в другой клуб и сразу топ! Последний со стеклянных которых я помню который ушёл с Реала и заиграл Роббен, Снайдер предпоследний) посмотрим сейчас на Бейла!
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 21:53
    Мане,Холанд,Лоутаро,Мбапе,Де Брюйне...плюс свой шлак...Винисиус,Васкес,Бензин...это перебор...успокойтесь.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Ну это слухи пока)
    vastudio
    vastudio ответ NedvedJuve (раскрыть)
    вчера в 21:50
    .....трофеев захотел нашарик.
    vastudio
    vastudio
    вчера в 21:49
    В Челси обратно не проситься!
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 21:37
    Ну хватит смешить народ...какой Азар...?Где Мане...и где Азар.. небо и земля. ..зачем идти на понижение. ..
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Последние новости советуют иначе! Гы-гы
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 21:28
    Азар сейчас на... никому не нужен.
    NedvedJuve
    NedvedJuve
    вчера в 21:23
    Сейчас за Азара и копейки жалко дать, в один момент стеклянный стал! А сколько разговоров было...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 21:20
    Посмотрим что будет дальше?
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 21:00
    Если только с доплатой в 100 млн от реала. Иначе могут себе его оставить.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:59
    В Ливере не больные!
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