«Реал» хочет обменять Азара на Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может перейти в «Реал».
Как сообщается, мадридский клуб оценивает возможность подписания футболиста следующим летом. «Ливерпуль» будет требовать за переход сенегальца около 120 млн евро, однако «Реал» намерен включить в сделку полузащитника Эдена Азара, чтобы снизить запрашиваемую сумму за Мане.
Ранее появились слухи о том, что «Ливерпуль» готов расстаться с одним из своих лидеров.
шлак играет(сидит на банке) в Барсе. За Депая поборитесь лучше с Эвертоном каким нибудь, это ваше будущее
шлак играет(сидит на банке) в Барсе. За Депая поборитесь лучше с Эвертоном каким нибудь, это ваше будущее