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Мариано Диас может заменить Диего Косту в «Атлетико»

вчера, 20:47

Нападающий Диего Коста намерен покинуть «Атлетико».

Как сообщается, «матрасники» уже рассматривают кандидатов на замену своему форварду. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обратился к руководству клуба с просьбой подписать нападающего «Реала» Мариано Диаса.

«Сливочные» готовы расстаться со своим футболистом, если поступит хорошее предложение. Ещё одним претендентом на трансфер Мариано является «Вест Хэм».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:29
Реалу надо оставить Мариано Диаса на подмену Бензема и давать больше игрового времени. А Йович зимой отдать в аренду кому-нибудь из Ла Лиги. И у Йовича практика будет, и Диаса попробуем. Всё таки он классный игрок. Что он доказал своей игрой в Лионе. Зидан просто не даёт ему достаточно времени, да и Йовичу тоже. Но сейчас у него хорошие шансы проявить себя, пока Бензема отсутствует. Тот гол, который Мариано Диас забил в ворота Вильярреал очень хорош был. Не думаю, что Бензема в этом моменте так забил бы.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:14
Матрасники все время как гиены объедками со стола Королей питаются )))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:53
Я вот честно одного не пойму, отличный нап для запаса. Забивает часто голы. Почему его продать, а не Йовича?
Зачем его выдернули из Лиона, где у него всё хорошо тоже складывалось?
shlifen
shlifen
вчера в 20:52
Косту конечно уже нужно отпускать, оклад у него как для матрасников очень большой, а вот пользы он приносит существенно меньше чем в свой первый период в Атлетико... Будет интересно если Барса и Реал сформируют "из ненужных" игроков нападение для Атлетико, а потом матрасники с ними выиграют Примеру =))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:48
Сможет если подпишут.
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