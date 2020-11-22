Мариано Диас может заменить Диего Косту в «Атлетико»

Нападающий Диего Коста намерен покинуть «Атлетико».
Как сообщается, «матрасники» уже рассматривают кандидатов на замену своему форварду. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обратился к руководству клуба с просьбой подписать нападающего «Реала» Мариано Диаса.
«Сливочные» готовы расстаться со своим футболистом, если поступит хорошее предложение. Ещё одним претендентом на трансфер Мариано является «Вест Хэм».
Зачем его выдернули из Лиона, где у него всё хорошо тоже складывалось?
Зачем его выдернули из Лиона, где у него всё хорошо тоже складывалось?