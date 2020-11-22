Мариано Диас может заменить Диего Косту в «Атлетико»

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вчера, 20:47

Нападающий намерен покинуть «Атлетико».

Как сообщается, «матрасники» уже рассматривают кандидатов на замену своему форварду. Главный тренер «Атлетико» обратился к руководству клуба с просьбой подписать нападающего «Реала» .

«Сливочные» готовы расстаться со своим футболистом, если поступит хорошее предложение. Ещё одним претендентом на трансфер Мариано является «Вест Хэм».