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Райола: «Для Погба в МЮ всё кончено»

вчера, 20:03

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Мино Райола.

Могу только сказать, что для Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» всё кончено.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 00:34
Токсичный игрок, как он мог одобрить такое заявление, да еще перед важнейшей игрой накануне в ЛЧ... Нужно срочно садить его на лавку и избавлятся зимой.
marvel777
marvel777 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
сегодня в 00:30
Райола скажет хотите Холланда тогда и Погба берите)
Nazi
Nazi
сегодня в 00:28
Ну наконец то... В Париж Погбиус и только в Париж!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:25
Он уже лет несколько уходит, никак не уйдет.
Кёрт Майлз
Кёрт Майлз ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:35
Упаси господь...🙄
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 23:30
Погба в МЮ уже давно кончился, это только до Райолы сейчас дошло...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 23:20
Только не в реал. Из всех клиентов райолы, хотел бы видеть только Холланда.
Introvert
Introvert
вчера в 22:25
Это конец.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:14
в Зенит?
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
вчера в 22:13
С его запросами только ПСЖ купит Погбу
shlifen
shlifen
вчера в 21:40
Довольно смелое заявление от Райолы, особенно учитывая то, что у Поля ещё полтора года по контракту, а предложит ли кто-то за него деньги уже зимой - пока вопрос. При этом агент уже рассказывает "для него в МЮ всё кончено... =/ Выглядит так, словно ждали пока он забьёт один красивый голешник, и всё, теперь потенциалным покупателям можно говорить что Поль всё такой же крутой как и раньше =)) Посмотрим что будет в зимнее ТО, не сомневаюсь что в МЮ были бы рады его продать лимонов за 100, вопрос лишь в том - будет ли спрос??

P. S. Меня не покидает ощущение, что Погба даже на половину не реализовал свой потенциал. Причёски, рекламы, инстаграм, свой бренд, карточки в fifa - вот только НЕ ФУТБОЛ. Игрок настроения с очень большим окладом, который давно остановился в развитии... =(
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
вчера в 20:42
    andre_can
    andre_can
    вчера в 20:39
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 20:28
      Негра надо было гнать давным давно.
      particular
      particular
      вчера в 20:20
      Погба давно уже руки опустил, а Райола теперь ему и ласты склеил 👌
      Loko57
      Loko57
      вчера в 20:16
      Ну посмотрим куда Райола его пристроит.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 20:07
      Предлагаю тогда в мешок и с моста)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:05
      Какая досада...
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 20:04
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 20:04
      Неправда, зарплата ещё будет!
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