Райола: «Для Погба в МЮ всё кончено»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Мино Райола.
Могу только сказать, что для Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» всё кончено.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Мино Райола.
Могу только сказать, что для Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» всё кончено.
P. S. Меня не покидает ощущение, что Погба даже на половину не реализовал свой потенциал. Причёски, рекламы, инстаграм, свой бренд, карточки в fifa - вот только НЕ ФУТБОЛ. Игрок настроения с очень большим окладом, который давно остановился в развитии... =(
P. S. Меня не покидает ощущение, что Погба даже на половину не реализовал свой потенциал. Причёски, рекламы, инстаграм, свой бренд, карточки в fifa - вот только НЕ ФУТБОЛ. Игрок настроения с очень большим окладом, который давно остановился в развитии... =(