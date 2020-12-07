Собослои согласился на переход в «Реал»

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вчера, 13:41

Главный тренер «Реала» лично убеждает полузащитника «Зальцбурга» перейти в мадридский клуб.

Как сообщается, после разговора с французским специалистом Собослои дал своё согласие на переход в «Реал». В беседе с молодым венгерским хавбеком Зидан заверил футболиста, что он будет играть важную роль в его команде.

Отмечается, что «Реал» готов заплатить за трансфер Собослои около 25 млн евро, а переход Доминика заставит «сливочных» расстаться с Иско, который уже находится в поисках нового клуба.