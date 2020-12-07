Собослои согласился на переход в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично убеждает полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои перейти в мадридский клуб.
Как сообщается, после разговора с французским специалистом Собослои дал своё согласие на переход в «Реал». В беседе с молодым венгерским хавбеком Зидан заверил футболиста, что он будет играть важную роль в его команде.
Отмечается, что «Реал» готов заплатить за трансфер Собослои около 25 млн евро, а переход Доминика заставит «сливочных» расстаться с Иско, который уже находится в поисках нового клуба.
И тут понял, это же намёк на Пушкаша "талантливый венгр переходит в Реал" =))) Вот только на мой взгляд, в Реал ему рановато идти - мадридцы покупают его "потому что могут" и не хотят упустить таланта к конкурентам, а не потому что он им реально нужен...
Собослаи (вроде так правильно читается) бы стоило перейти в клуб вроде Лейпцига/Байера/Аталанты или даже Тоттенхема/Арсенала - где давления меньше, практики больше и есть куда расти....
P. S. А потом я увидел источник "todofichajes" и понял что "эти ребята пишут всю правду и лично прослушивали разговор Зидана с Собослаи" =)))
И тут понял, это же намёк на Пушкаша "талантливый венгр переходит в Реал" =))) Вот только на мой взгляд, в Реал ему рановато идти - мадридцы покупают его "потому что могут" и не хотят упустить таланта к конкурентам, а не потому что он им реально нужен...
Собослаи (вроде так правильно читается) бы стоило перейти в клуб вроде Лейпцига/Байера/Аталанты или даже Тоттенхема/Арсенала - где давления меньше, практики больше и есть куда расти....
P. S. А потом я увидел источник "todofichajes" и понял что "эти ребята пишут всю правду и лично прослушивали разговор Зидана с Собослаи" =)))