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Собослои согласился на переход в «Реал»

вчера, 13:41

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично убеждает полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои перейти в мадридский клуб.

Как сообщается, после разговора с французским специалистом Собослои дал своё согласие на переход в «Реал». В беседе с молодым венгерским хавбеком Зидан заверил футболиста, что он будет играть важную роль в его команде.

Отмечается, что «Реал» готов заплатить за трансфер Собослои около 25 млн евро, а переход Доминика заставит «сливочных» расстаться с Иско, который уже находится в поисках нового клуба.

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рус фан
рус фан
сегодня в 03:57
Собослои может заиграть в Реале, но нужен еще новый форвард.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 19:26
Зидан звонил, но забыл предупредить, что тебя ждёт лавка на долгие годы.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 15:55
Далеко пойдет венгр
Ozabot
Ozabot
вчера в 15:08
Еще одного парня загубить хотят. Рано в «Реал» идти. Туда надо приходить уже зубастым и злым. Получится еще один Хакими или Тео, которые и сезона не отыграли в «Реале», но блистают в других командах.
112910415
112910415
вчера в 14:53
до предела головокружительный пируэт !
shlifen
shlifen
вчера в 14:14
Я всё думал, откуда вообще новость про Собослаи и Реал, почему тиражируют?? Он играет вингера (левого), но лучше на АП. Но Реал ведь играет с классическими 4-3-3 без игрока под нападающими - так зачем он Реалу сейчас??
И тут понял, это же намёк на Пушкаша "талантливый венгр переходит в Реал" =))) Вот только на мой взгляд, в Реал ему рановато идти - мадридцы покупают его "потому что могут" и не хотят упустить таланта к конкурентам, а не потому что он им реально нужен...
Собослаи (вроде так правильно читается) бы стоило перейти в клуб вроде Лейпцига/Байера/Аталанты или даже Тоттенхема/Арсенала - где давления меньше, практики больше и есть куда расти....

P. S. А потом я увидел источник "todofichajes" и понял что "эти ребята пишут всю правду и лично прослушивали разговор Зидана с Собослаи" =)))
DEIVID
DEIVID
вчера в 14:09
Е...ий Зидан. Чего он лезет к Сабослаю, всё равно скоро на выход.
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:46
Это замена нАзару?Лично даже не знаю на какой он позиции играет,всевиядще око гугла пишет что полузащитник)))
112910415
112910415
вчера в 13:46
а вот и сенсация подоспела !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:43
Это на лавочку...
shlomo
shlomo
вчера в 13:43
Ну если лично, то это о чем то говорит
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