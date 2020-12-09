Мусаев рассказал о травмах Сафонова и Кайо

Главный тренер «Краснодара» после матча с «Челси» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о травмах своих подопечных.

Сафонов получил травму вчера на предыгровой тренировке. Он готовился к этой игре. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, и у него поехала нога. Этот год для него закончен.

Насколько серьёзная травма у Кайо? Пока я не могу ответить. Его беспокоило колено ещё в матче с «Ротором», но он доиграл ту встречу. МРТ после того матча не показало серьёзных проблем. Нужно сделать новые снимки и понять, нет ли ухудшений.

У Ари травма задней поверхности бедра. Он был заменён ещё в перерыве матча с «Ротором».