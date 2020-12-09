ГлавнаяНовости

Мусаев рассказал о травмах Сафонова и Кайо

сегодня, 02:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Челси» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о травмах своих подопечных.

Сафонов получил травму вчера на предыгровой тренировке. Он готовился к этой игре. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, и у него поехала нога. Этот год для него закончен.

Насколько серьёзная травма у Кайо? Пока я не могу ответить. Его беспокоило колено ещё в матче с «Ротором», но он доиграл ту встречу. МРТ после того матча не показало серьёзных проблем. Нужно сделать новые снимки и понять, нет ли ухудшений.

У Ари травма задней поверхности бедра. Он был заменён ещё в перерыве матча с «Ротором».

Все новости
Семак: «Участие Ловрена в матче с „Боруссией“ Дортмунд под вопросом»
07 декабря Комментарии1
Карпин: «Мамаев до конца года не сыграет»
06 декабря Комментарии12
Гендиректор «Уфы»: «На данный момент здоровью Рахимова ничего не угрожает»
06 декабря Комментарии2
СлухиТренер «Зенита» Тимощук заболел коронавирусом
05 декабря Комментарии10
ОфициальноКокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за травмы
05 декабря Комментарии29
Соболев вернётся в Москву 5 декабря
04 декабря Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 02:46
Не везёт Краснодару с травмами, травма Сафонова является самой тяжёлой потерей из трёх, но и Ари терять проблематично, да и даже Кайо, не смотря не его не особо качественную игры, ведь с глубиной состава у Краснодара есть проблемы.

Но зато они смогли достойно выступить, не посрамив честь российского футбола, в отличии от Зенита, который не только занял лишь последнее место, но и проиграл пять из шести игр, лишь единожды сыграв вничью. Или ЦСКА, который откровенно провалил выступление в Лиге Европы. Или Динамо Москвы и Ростова, которые не прошли квалификацию, проиграв слабому и не особо сильному клубам соответственно.

Интересно, что покажет Краснодар в Лиге Европы, как далеко пройдёт. Мне думается, что позорных поражений он сможет избежать, хотя и такое может случится, но это всё-таки, к счастью, не настолько вероятно, чтобы этого ожидать.

Также весьма интересно будет наблюдать за выступлениями Краснодар в РПЛ, сможет ли он поправить свою ситуацию там, и настолько сильно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100