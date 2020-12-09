Мусаев рассказал о травмах Сафонова и Кайо

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Челси» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о травмах своих подопечных.
Сафонов получил травму вчера на предыгровой тренировке. Он готовился к этой игре. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, и у него поехала нога. Этот год для него закончен.
Насколько серьёзная травма у Кайо? Пока я не могу ответить. Его беспокоило колено ещё в матче с «Ротором», но он доиграл ту встречу. МРТ после того матча не показало серьёзных проблем. Нужно сделать новые снимки и понять, нет ли ухудшений.
У Ари травма задней поверхности бедра. Он был заменён ещё в перерыве матча с «Ротором».
Но зато они смогли достойно выступить, не посрамив честь российского футбола, в отличии от Зенита, который не только занял лишь последнее место, но и проиграл пять из шести игр, лишь единожды сыграв вничью. Или ЦСКА, который откровенно провалил выступление в Лиге Европы. Или Динамо Москвы и Ростова, которые не прошли квалификацию, проиграв слабому и не особо сильному клубам соответственно.
Интересно, что покажет Краснодар в Лиге Европы, как далеко пройдёт. Мне думается, что позорных поражений он сможет избежать, хотя и такое может случится, но это всё-таки, к счастью, не настолько вероятно, чтобы этого ожидать.
Также весьма интересно будет наблюдать за выступлениями Краснодар в РПЛ, сможет ли он поправить свою ситуацию там, и настолько сильно.
Но зато они смогли достойно выступить, не посрамив честь российского футбола, в отличии от Зенита, который не только занял лишь последнее место, но и проиграл пять из шести игр, лишь единожды сыграв вничью. Или ЦСКА, который откровенно провалил выступление в Лиге Европы. Или Динамо Москвы и Ростова, которые не прошли квалификацию, проиграв слабому и не особо сильному клубам соответственно.
Интересно, что покажет Краснодар в Лиге Европы, как далеко пройдёт. Мне думается, что позорных поражений он сможет избежать, хотя и такое может случится, но это всё-таки, к счастью, не настолько вероятно, чтобы этого ожидать.
Также весьма интересно будет наблюдать за выступлениями Краснодар в РПЛ, сможет ли он поправить свою ситуацию там, и настолько сильно.