Гендиректор «Уфы»: «На данный момент здоровью Рахимова ничего не угрожает»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, почему главный тренер клуба Рашид Рахимов не отправился с командой на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова».
У Рашида Маматкуловича подскочило давление перед вылетом, поэтому мы решили, что ему на всякий случай будет лучше остаться и не лететь с нами. Главный тренер остался в Сочи, там у нас проходят тренировки.
В понедельник, после матча с «Ростовом», мы вернемся в Сочи, и там команда воссоединится с тренером и продолжит подготовку к оставшимся турам РПЛ. На данный момент здоровью Рашида Рахимова ничего не угрожает.