Гендиректор «Уфы»: «На данный момент здоровью Рахимова ничего не угрожает»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, почему главный тренер клуба не отправился с командой на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова».

У Рашида Маматкуловича подскочило давление перед вылетом, поэтому мы решили, что ему на всякий случай будет лучше остаться и не лететь с нами. Главный тренер остался в Сочи, там у нас проходят тренировки.