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Гендиректор «Уфы»: «На данный момент здоровью Рахимова ничего не угрожает»

06 декабря 2020, 13:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, почему главный тренер клуба Рашид Рахимов не отправился с командой на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова».

У Рашида Маматкуловича подскочило давление перед вылетом, поэтому мы решили, что ему на всякий случай будет лучше остаться и не лететь с нами. Главный тренер остался в Сочи, там у нас проходят тренировки.

В понедельник, после матча с «Ростовом», мы вернемся в Сочи, и там команда воссоединится с тренером и продолжит подготовку к оставшимся турам РПЛ. На данный момент здоровью Рашида Рахимова ничего не угрожает.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 13:01
Здоровья тренеру ветерану
beefs
beefs
06 декабря в 13:01
поднапрягся, пора в комментаторы...
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