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«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Интера» де Врея

сегодня, 16:13

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей стал трансферной целью «Ливерпуля».

По данным FCInterNews, «красные» сосредоточились на подписании 28-летнего футболиста на фоне травм основных защитников — Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Отмечается, что «Ливерпуль» может сделать предложение по Стефану в январе, однако «Интер» не планирует продавать игрока, у которого действует контракт до лета 2023 года.

Де Врей был признан лучшим защитником Серии А в прошлом сезоне.

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juvenale
juvenale ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 18:07
если в Италии не поломали,то в АПЛ может без щитков играть
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 17:43
де Врей согласен перейти даже в Лидс,лишь бы вырваться из этого болота. Перспектив у под-миланцев нет никаких,с такой игрой даже в ЛЕ попасть не могут.
Ливерпуль для него будет фантастика,там и Скамина и Оливер с Маринером не дадут в обиду,можно в своей штрафной играть в волейбол. ахаха.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 17:40
хотят Деда прокинуть с Кулибали.
shlifen
shlifen
сегодня в 16:55
Классный защитник, опытный, но ещё не старый. После возвращения Ван Дейка мог бы сформировать с ним отличную связку. Но и до того момента, он был бы точно сильно лучше Гомеса и не опытного Риза Уильямса. Интер конечно за него попросит не мало (вроде говорили о 60-ти млн.) но хорошие центральные защитники сегодня - дефицитный товар, который многим нужен,так что не грех и заплатить... =) Зимнее ТО уже скоро, а судя по последним матчам, Ливерпулю точно не помешает "подкрепление" - команда устала и побита травмами основных игроков...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 16:35
Классный защитник! В топ-5! Но ему опасно в АПЛ, там поломать могут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:17
Теперь полетят утки...
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