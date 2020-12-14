«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Интера» де Врея

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей стал трансферной целью «Ливерпуля».
По данным FCInterNews, «красные» сосредоточились на подписании 28-летнего футболиста на фоне травм основных защитников — Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.
Отмечается, что «Ливерпуль» может сделать предложение по Стефану в январе, однако «Интер» не планирует продавать игрока, у которого действует контракт до лета 2023 года.
Де Врей был признан лучшим защитником Серии А в прошлом сезоне.
Ливерпуль для него будет фантастика,там и Скамина и Оливер с Маринером не дадут в обиду,можно в своей штрафной играть в волейбол. ахаха.
Ливерпуль для него будет фантастика,там и Скамина и Оливер с Маринером не дадут в обиду,можно в своей штрафной играть в волейбол. ахаха.