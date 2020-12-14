«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Интера» де Врея

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сегодня, 16:13

Центральный защитник «Интера» стал трансферной целью «Ливерпуля».

По данным FCInterNews, «красные» сосредоточились на подписании 28-летнего футболиста на фоне травм основных защитников — Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Отмечается, что «Ливерпуль» может сделать предложение по Стефану в январе, однако «Интер» не планирует продавать игрока, у которого действует контракт до лета 2023 года.

Де Врей был признан лучшим защитником Серии А в прошлом сезоне.