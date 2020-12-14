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«Милан» намерен подписать Симакана в январе

сегодня, 12:31

Центральный защитник «Страсбура» Мохамед Симакан является одной из главных целей «Милана» в предстоящее трансферное окно, сообщает CalcioMercato.

По информации источника, «россонери» будут стремиться подписать 20-летнего футболиста в новом году на фоне большого количества травмированных игроков защиты.

Отмечается, что «Милан» также следит за Озаном Кабаком из «Шальке», Николой Миленковичем («Фиорентина») и Маттео Ловато из «Вероны» на случай, если им не удастся приобрести Симакана.

В летнее трансферное окно «россонери» уже пытались подписать Симакана.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:07
С покупками Милан сейчас почти не ошибается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:36
Ну попробуйте!
Cat01
Cat01
сегодня в 12:33
Желаем удачи и здоровья
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