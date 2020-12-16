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МЮ составил список игроков для январской распродажи

16 декабря 2020, 09:51

Руководство МЮ намерено облегчить свою зарплатную ведомость на 300 тысяч фунтов в неделю.

Для этого «красные дьяволы» планируют избавиться от Серхио Ромеро, Маркоса Рохо, Фила Джонса и Джесси Лингарда. Недавно сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал от своего агента Мино Райолы поскорее найти ему новый клуб.

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shlifen
shlifen ответ hoper (раскрыть)
16 декабря в 20:07
Точно, совсем забыл про Байи... =)
hoper
hoper ответ shlifen (раскрыть)
16 декабря в 19:41
Ещё Байи - хрустальный и ленивый.
shlifen
shlifen
16 декабря в 16:31, ред.
Список хороший но на мой взгляд не полный:
1) Люк Шоу - уйму времени травмированный и так и не выросший в толкового крайнего защитника. Если в атаке он более-менее, то у своих ворот - постоянно теряет позицию, никого не кроет либо просто не бежит в защиту. Если МЮ хочет добиваться высоких результатов его пора менять.
2) Марсиаль - жутко не стабильный игрок, который ещё и постоянно чем-то не доволен в команде. Опять же он уже не юнец, и ОБЯЗАН показывать класс при игре постоянно. Думаю что МЮ нужен более стабильный форвард.
3) Джеймс (в аренду на сезон-полтора) - парень талантливый и шустрый, но на лавке совсем растеряет способности. И какой толк держать его "на банке" если потом он выйдет, но не сможет сразу принести пользу.
А по самому списку МЮ:
- Рохо ещё год назад нужно было куда-то продавать.
- Фил Джонс - не плохой, средний, защитник (правда травматичный), который мог бы не плохо играть в условных Пэлас или Вэст Хэме, куда вероятно и будет продан.
- Лингард - почему он вообще в МЮ?? Он как филиал РПЛ в МЮ, большая зарплата и минимум пользы. Даже для ротации нужен игрок получше.
- Ромеро - отпустите "дядьку" =) Он столько лет верой и правдой сидел на лавке и не возмущался, что ещё летом заслужил уйти, даже бесплатно, куда пожелает.
- Погба - с Полем пора прощаться, поскольку не мотивированный француз пользы не принесёт. Потому даже если не за большую сумму, то хотя бы обмен с доплатой, летом нужно устраивать...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 декабря в 12:43
Рохо и Джонса давно пора отпускать. Ромеро тоже похоже покинет МЮ. Насчет Лингарда не уверен, может для скамейки стоит оставить.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
16 декабря в 11:21
Марсиаля еще, вечно недовольный вообще обленился и мотивации у него больше нет.
Анд-м
Анд-м
16 декабря в 10:23
Главное Погба збагрить)
Cat01
Cat01
16 декабря в 10:02
Список большой и всё надо будет посмотреть
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