МЮ составил список игроков для январской распродажи

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16 декабря 2020, 09:51

Руководство МЮ намерено облегчить свою зарплатную ведомость на 300 тысяч фунтов в неделю.

Для этого «красные дьяволы» планируют избавиться от , , и . Недавно сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал от своего агента Мино Райолы поскорее найти ему новый клуб.