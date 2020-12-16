В «Манчестер Сити» уверены, что клубу удастся перехватить Месси у ПСЖ

1608094307

16 декабря 2020, 07:51

«Манчестер Сити» по-прежнему заинтересован в подписании форварда «Барселоны» .

Согласно источнику, руководство английского клуба убеждено, что сможет перехватить аргентинца у «Пари Сен-Жермен» благодаря тому, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола долго и плодотворно работал с Месси в «Барселоне».