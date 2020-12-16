В «Манчестер Сити» уверены, что клубу удастся перехватить Месси у ПСЖ

«Манчестер Сити» по-прежнему заинтересован в подписании форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Согласно источнику, руководство английского клуба убеждено, что сможет перехватить аргентинца у «Пари Сен-Жермен» благодаря тому, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола долго и плодотворно работал с Месси в «Барселоне».
Напомним, контракт 33-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года. Вчера появился слух о том, что клубным магазинам ПСЖ сказали начать готовиться к подписанию Месси. Однако его отец и агент Хорхе заявил, что не обсуждал возможный переход сына в парижский клуб.
Что выберет Месси , будем понаблюдать??? Есть вариант, что он все же останется в Барселоне и это скорее всего так и случится. Но, торопить события не будем, подождем .
Ему выбирать.
Всем здоровья.
Что выберет Месси , будем понаблюдать??? Есть вариант, что он все же останется в Барселоне и это скорее всего так и случится. Но, торопить события не будем, подождем .
Ему выбирать.
Всем здоровья.