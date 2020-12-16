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В «Манчестер Сити» уверены, что клубу удастся перехватить Месси у ПСЖ

16 декабря 2020, 07:51

«Манчестер Сити» по-прежнему заинтересован в подписании форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Согласно источнику, руководство английского клуба убеждено, что сможет перехватить аргентинца у «Пари Сен-Жермен» благодаря тому, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола долго и плодотворно работал с Месси в «Барселоне».

Напомним, контракт 33-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года. Вчера появился слух о том, что клубным магазинам ПСЖ сказали начать готовиться к подписанию Месси. Однако его отец и агент Хорхе заявил, что не обсуждал возможный переход сына в парижский клуб.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:06
Роналду в АПЛ не вернулся,так у него физические кондиции по мощнее. Если у Лео в голове все в порядке и есть чувство собственного достоинства, то не пойдет в МС,потому что закончить так свою футбольную карьеру, будет стыДНО. У МС есть КДБ, который в разы лучше Лео,а двоим будет тесно и малоэффективно. Да и сомневаюсь,что в следующем сезоне он заиграет.Ему надо начать играть и потом просто уйти,на оптимистической ноте.
Лёня Мессионеров
Лёня Мессионеров
16 декабря в 11:48
А стоит ли заморачиваться?
Тага Дага
Тага Дага
16 декабря в 11:13
Если всё таки уйдёт ,Париж предложить хороший контракт, Кристина повеситься. ...или будет просить два раза больше.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 декабря в 10:51
Быстрее бы он уже свалил.
Пусть в Англии капризничает.
112910415
112910415
16 декабря в 09:11
едва ли удастся
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 08:35
Сага с Месси не заканчивается
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 08:32
Барселона знает что Месси уходит?
ДСА
ДСА
16 декабря в 08:19
А нужна ли эта дорогостоящая стареющая звезда?
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 08:17
Месси в МС - это возможно, но стоит ли тратиться на сомнительный трансфер и огромную зарплату Месси??? Парень явно потерял в качестве. Много ошибается, передерживает мяч, с игры практически забивать перестал. Спад в игре виден невооруженным глазом . В АПЛ футбол очень энергозатратный , там пешочком не походишь, надо и в атаке выкладываться и в обороне принимать активное участие. Месси же в обороне практически не участвует , а в АПЛ этот номер не пройдет. Так , что не факт , что там он заиграет. В ПСЖ ему полегче будет - определенно. Все же парижане на голову сильнее соперников по чемпионату, хотя там тоже все 90 минут пахать надо.
Что выберет Месси , будем понаблюдать??? Есть вариант, что он все же останется в Барселоне и это скорее всего так и случится. Но, торопить события не будем, подождем .
Ему выбирать.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 07:55
До конца не вериться
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