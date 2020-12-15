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Депай — о своём будущем: «Я не знаю, что будет в следующем году»

15 декабря 2020, 22:14

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

У нас отличная команда. Я не знаю, что будет в следующем году. Я игрок «Лиона», капитан, я здесь, чтобы побеждать, играть и быть важным для команды. Это моя главная цель.

Если я начну думать о своем будущем, я могу потерять концентрацию. Я на сто процентов сосредоточен на «Лионе». Что произойдет в будущем, мы увидим. Я всегда так говорил.

Я ничего не могу сказать о «Барселоне», многие клубы могут быть заинтересованы в моем подписании.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 01:51
Только в "Барселону" не переходи, пока там Месси.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 22:32
В следующем году,ты станешь богаче еще милионов на 20
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 декабря в 22:31
Никто не знает
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