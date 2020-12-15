Депай — о своём будущем: «Я не знаю, что будет в следующем году»

Нападающий «Лиона» прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

У нас отличная команда. Я не знаю, что будет в следующем году. Я игрок «Лиона», капитан, я здесь, чтобы побеждать, играть и быть важным для команды. Это моя главная цель.

Если я начну думать о своем будущем, я могу потерять концентрацию. Я на сто процентов сосредоточен на «Лионе». Что произойдет в будущем, мы увидим. Я всегда так говорил.

Я ничего не могу сказать о «Барселоне», многие клубы могут быть заинтересованы в моем подписании.