Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе продолжит работать на своей должности до Нового года, после чего покинет клуб.
По информации источника, в «Локомотиве» объявят об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. Он уже попрощался с сотрудниками клуба.
Кикнадзе вступил на должность генерального директора «Локомотива» в декабре 2018 года.
Ну а если 1-го декабря они Палыча Сёмина пьяненьким под елкой найдут в должности ГТ, то вообще сказка для них будет.
Ну а если 1-го декабря они Палыча Сёмина пьяненьким под елкой найдут в должности ГТ, то вообще сказка для них будет.
Главное чтоб на его место назначили нормального ген.директора! А тот уже и тренера нормального назначит, а может и Палыча вернет, будет вообще крутяк
Главное чтоб на его место назначили нормального ген.директора! А тот уже и тренера нормального назначит, а может и Палыча вернет, будет вообще крутяк