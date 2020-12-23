Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года

1608735437

сегодня, 17:57

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе продолжит работать на своей должности до Нового года, после чего покинет клуб.

По информации источника, в «Локомотиве» объявят об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. Он уже попрощался с сотрудниками клуба.

Кикнадзе вступил на должность генерального директора «Локомотива» в декабре 2018 года.