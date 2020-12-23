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Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года

сегодня, 17:57

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе продолжит работать на своей должности до Нового года, после чего покинет клуб.

По информации источника, в «Локомотиве» объявят об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. Он уже попрощался с сотрудниками клуба.

Кикнадзе вступил на должность генерального директора «Локомотива» в декабре 2018 года.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:33
И Кто следующий.....???
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:52
"Пришел, увидел... развалил."
Байкал-38
Байкал-38 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 18:51
Ты с месяцем не напутал? Сегодня уже 23 декабря!
BDA81
BDA81
сегодня в 18:45
довы.....ся)))мои поздравления))
Cat01
Cat01
сегодня в 18:41
Будем смотреть и ждать что будет дальше
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:40
Это хорошая новость! Хорошо, что не стали терпеть как в случае с тётей Олей!!!
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:38
А это надо на Рождество в виде подарка болелам Локо))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:18, ред.
Ну что....остановите поезд – боссу нужно выйти....в истории Локо было не так много президентов и генеральных директоров....есть навеки лучший дуэт Филатова и Сёмина, а худшей навсегда была признана Смородская (своеобразный Волан-де-Морт – истинное зло)....НО теперь Смородская может свободно выдыхнуть – теперь её будут ставнивать с Василием....как по мне, так этот руководитель за полтора года не сделал вообще ничего хорошего (если не сказать, что почти пустил "паровоз" под откос")...непонятно почему он сменил Юрия Семина на Марко Николича, а потом раздавал монументальные интервью, в которых объяснял логику исторического решения....ну допустим, не нравился Семин.....ну так он не нравился более-менее всем — от Геркуса до Филатова....но все терпели и в конце концов оставались королями — с кубками, лояльностью фанатов и доверием акционеров....короче, пора отвечать за обещания и ухудшение результатов.....НА ВЫХОД!!!!....и пусть Локо повезет с новым Ген директором!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:13
Лучший подарок болелам паровозов на НГ.
Ну а если 1-го декабря они Палыча Сёмина пьяненьким под елкой найдут в должности ГТ, то вообще сказка для них будет.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:04
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:02
Ну вот, для болельщиков Локо 2021 год уже можно сказать начнется с хорошей новости...так сказать все плохое пусть останется в уходящем 2020 году...!
Главное чтоб на его место назначили нормального ген.директора! А тот уже и тренера нормального назначит, а может и Палыча вернет, будет вообще крутяк
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:58
А николич? Пора бы и с ним попрощаться наверно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:58
А там глядишь и останется!
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