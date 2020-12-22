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Касильяс получил должность в «Реале»

сегодня, 13:28

Пресс-служба «Реала» сообщает, что бывший голкипер команды Икер Касильяс назначен на пост ассистента генерального директора.

Касильяс — легенда «Реала». Он олицетворяет ценности нашей команды, является лучшим вратарем в ее истории. Мы гордимся, что смогли вернуть домой одного из своих величайших капитанов.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 14:47
А недруги писали, что реал не чтит своих легенд.
Rattlehead
Rattlehead ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:37
Алонсо трудится в родном Сан-Себастьяне, возглавляя дубль Сосьедада.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:10
Во штат раздули
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:55
Нашлась должность для Касильяса.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:49
Молодцы. Сейчас в Реале трудится много его великих игроков (Бутрагеньо, Гути, Рауль, Роберто Карлос, Касильяс, Зидан, Хаби Алонсо.....).
Преемственность поколений и организация работы в величайшем клубе должны выглядеть именно так. Браво, Перес!!! Ты лучший президент из возможных.
Говорю это в том числе, как болельщик МЮ.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:42
Это правильный ход
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:36
с возвращением домой, Легенда!!! Удачи и Успехов в родном клубе на новом поприще! Спасибо за преданность , Икер - легенда не только Реала, но и испанского и мирового футбола, РЕСПЕКТ!!!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 13:32
Отлично! Легенда вернулся домой
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