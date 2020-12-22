Касильяс получил должность в «Реале»

Пресс-служба «Реала» сообщает, что бывший голкипер команды Икер Касильяс назначен на пост ассистента генерального директора.
Касильяс — легенда «Реала». Он олицетворяет ценности нашей команды, является лучшим вратарем в ее истории. Мы гордимся, что смогли вернуть домой одного из своих величайших капитанов.
Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020
Преемственность поколений и организация работы в величайшем клубе должны выглядеть именно так. Браво, Перес!!! Ты лучший президент из возможных.
Говорю это в том числе, как болельщик МЮ.
Преемственность поколений и организация работы в величайшем клубе должны выглядеть именно так. Браво, Перес!!! Ты лучший президент из возможных.
Говорю это в том числе, как болельщик МЮ.