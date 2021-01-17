Клопп: «Даже погода в Ливерпуле лучше, чем в Манчестере!»

Главный тренер «Ливерпуля» перед матчем 19-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» заявил, что никогда не думал о работе в манчестерском клубе, а также рассказал о своих отношениях с бывшим наставником «красных дьяволов» сэром .

Я никогда не думал о том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», ни на секунду не задумывался об этом, потому что я всем доволен в «Ливерпуле». Я нахожусь в правильном месте. Даже погода в Ливерпуле лучше, чем в Манчестере!

Мы контактируем с Алексом [Фергюсоном]. Он пишет: «Это мой новый номер». Я считаю это большой честью. У нас действительно хорошие отношения.

С моей точки зрения, мы являемся друзьями. В воскресенье он хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» выиграл, а я хочу, чтобы выиграл «Ливерпуль». Но это не помешает нам быть друзьями.