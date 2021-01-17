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Клопп: «Даже погода в Ливерпуле лучше, чем в Манчестере!»

17 января 2021, 12:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 19-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» заявил, что никогда не думал о работе в манчестерском клубе, а также рассказал о своих отношениях с бывшим наставником «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном.

Я никогда не думал о том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», ни на секунду не задумывался об этом, потому что я всем доволен в «Ливерпуле». Я нахожусь в правильном месте. Даже погода в Ливерпуле лучше, чем в Манчестере!

Мы контактируем с Алексом [Фергюсоном]. Он пишет: «Это мой новый номер». Я считаю это большой честью. У нас действительно хорошие отношения.

С моей точки зрения, мы являемся друзьями. В воскресенье он хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» выиграл, а я хочу, чтобы выиграл «Ливерпуль». Но это не помешает нам быть друзьями.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 января в 16:55
Ненавижу Ливерпуль, но Клоппа нельзя не уважать. Это настоящий тренер.
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
17 января в 13:33
Все равно Ливерпуль уступает Манчестер Юнайтеду во всем
dimagas2
dimagas2 ответ Garry Green 1 (раскрыть)
17 января в 13:33
    шyм
    шyм
    17 января в 13:22
    Ливерпулю потребовалось 30 долгих и мучительных лет, чтобы выиграть 19-й чемпионский титул в высшем дивизионе....теперь им предстоит пройти трудный очередной экзамен, чтобы узнать, смогут ли они его защитить....Ливер в последнее время проделал довольно приличную работу по распределению сил как в ЛЧ, так и в Премьер-лиге, но впервые за долгое время станет столь раздражающей мишенью для всех без исключения соперников....
    шyм
    шyм
    17 января в 13:10
    Главнее всего погода в доме
    Garry Green 1
    Garry Green 1
    17 января в 13:06, ред.
    Такие выражения звучат как - оправдание!
    Клопп от бессилия и банально не знания, что далее делать играет словами и буквально на публику.
    Вспомните прошлый сезон и уверенную победу в АПЛ.
    Он был безмолвен и тупо делал свое дело, а сегодня жалкое зрелище и осознание, что не умеет человек быть поверженным.
    dzvinka
    dzvinka
    17 января в 12:52
    Клопп, сегодня надо их прихлопнуть, иначе никак! Вперед красные!
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