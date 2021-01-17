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«Арсенал» интересуется лучшим бомбардиром Чемпионшипа

17 января 2021, 15:47

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщается, «канониры» планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением Тоуни.

В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча в рамках Чемпионшипа, записав на свой счёт 16 голов и 4 результативные передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром Чемпионшипа (совместно с Адамом Армстронгом из «Блэкберна»). Портал transfermarkt оценивает Тоуни в 10 млн евро.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» работает над трансфером опорника «Ромы» Стивена Н'Зонзи.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
17 января в 21:20
на случай если там окажемся, чтобы все было готово и состав судорожно не собирать
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 17:30
Теперь это уровень Арсенала
ДАША Д
ДАША Д
17 января в 16:17
Странно, что другие им не интересуются.
shlomo
shlomo
17 января в 15:50
И правильно делает
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