«Арсенал» интересуется лучшим бомбардиром Чемпионшипа

1610887671

17 января 2021, 15:47

Нападающий «Брентфорда» может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщается, «канониры» планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением Тоуни.

В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча в рамках Чемпионшипа, записав на свой счёт 16 голов и 4 результативные передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром Чемпионшипа (совместно с Адамом Армстронгом из «Блэкберна»). Портал transfermarkt оценивает Тоуни в 10 млн евро.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» работает над трансфером опорника «Ромы» Стивена Н'Зонзи.