Гвардиола получит на летние трансферы 200 млн фунтов

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17 января 2021, 14:38

«Манчестер Сити» собирается провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года.

Руководство английского клуба выделит главному тренеру команды 200 миллионов фунтов.

Главной целью «горожан» станет позиция нападающего. Клуб рассчитывает найти замену форварду Серхио Агуэро, чей контракт рассчитан до июня 2021 года.

МС также рассматривает возможность покупки левого защитника и опорного полузащитника.