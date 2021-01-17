Гвардиола получит на летние трансферы 200 млн фунтов

«Манчестер Сити» собирается провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года.
Руководство английского клуба выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов.
Главной целью «горожан» станет позиция нападающего. Клуб рассчитывает найти замену форварду Серхио Агуэро, чей контракт рассчитан до июня 2021 года.
МС также рассматривает возможность покупки левого защитника и опорного полузащитника.
Напомним, что в минувшем году клуб избежал исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП.
( а с такими распасовщиками как в Сити может забивать еще больше) уже не первый год проводит на высоком уровне, отлично адаптирован к родной для себя Лиге, да и на команду играет хорошо...есть только одна проблема, это Леви, который заломит цену...хотя 200 лямов тут должно хватить
Холанд конечно тоже отличные результаты выдает, но тут есть риск с адаптацией
( а с такими распасовщиками как в Сити может забивать еще больше) уже не первый год проводит на высоком уровне, отлично адаптирован к родной для себя Лиге, да и на команду играет хорошо...есть только одна проблема, это Леви, который заломит цену...хотя 200 лямов тут должно хватить
Холанд конечно тоже отличные результаты выдает, но тут есть риск с адаптацией