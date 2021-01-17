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Гвардиола получит на летние трансферы 200 млн фунтов

17 января 2021, 14:38

«Манчестер Сити» собирается провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года.

Руководство английского клуба выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов.

Главной целью «горожан» станет позиция нападающего. Клуб рассчитывает найти замену форварду Серхио Агуэро, чей контракт рассчитан до июня 2021 года.

МС также рассматривает возможность покупки левого защитника и опорного полузащитника.

Напомним, что в минувшем году клуб избежал исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:03
то есть нищета пока не грозит
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
18 января в 08:37
Как всегда Пепа балуют трансферами, аха-ха.
амурец
амурец
18 января в 02:39
с Гвардиолой в МС всё равно деньги на ветер
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Igo0rek (раскрыть)
17 января в 19:17
Реал и Барса уже не те,в Атлетико идти - это откат назад. Как раз таки сейчас АПЛ более презентабельно смотрится,тем более для норвежца. Папаша его имграл за Сити,но надо помнить,что и Сульшер был его тренером.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dimagas2 (раскрыть)
17 января в 19:14
это когда Жозе в Сити перейдёт)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Igo0rek (раскрыть)
17 января в 19:14
нужен Холан и ни к чему остальной шлак. Правда полсуммы,как минимум уйдёт на него,если не с хвостиком.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 января в 19:12
пора Шейхам догонять Начальника Чукотки,надеюсь хоть не аналогичные будут приобретения,в стане горожан.
A.S.A
A.S.A
17 января в 17:59
Идеальным форвордом для Сити на мой взгляд является Кейн! Он забивает много
( а с такими распасовщиками как в Сити может забивать еще больше) уже не первый год проводит на высоком уровне, отлично адаптирован к родной для себя Лиге, да и на команду играет хорошо...есть только одна проблема, это Леви, который заломит цену...хотя 200 лямов тут должно хватить
Холанд конечно тоже отличные результаты выдает, но тут есть риск с адаптацией
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
17 января в 17:48
Пеп привык тратить огромные деньги на трансферы. Признание Пепа лучшим тренером века ошибочно.
Насмешник
Насмешник
17 января в 17:42
как обычно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 января в 17:35
Сколько Гвардиоле не дай - опять все на защитников истратит
vastudio
vastudio
17 января в 17:07
Дзюбу купят штоле?))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 января в 17:05, ред.
У Сити всё как обычно.
Это как жена, которая постоянно утверждает, что ей нечего надеть, хотя шкаф ломится от вещей.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 января в 16:46
Как Гвардиола продлил контракт это стало ясно. Только теперь вместо обороны будут на атаку тратиться.
dimagas2
dimagas2 ответ Igo0rek (раскрыть)
17 января в 16:08
Лукака)))
juvenale
juvenale
17 января в 16:06
у всех клубов кризис и еле концы с концами сводят,а у шейхов бабло рекой)))
Igo0rek
Igo0rek ответ ariec93 (раскрыть)
17 января в 16:00
В теории Кейн, но едва ли Тоттенхэм отдаст его.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 января в 15:31
Приоритетный вариант - Холланд, возможно в случае, что с ним не получится, Гвардиола попробует подписать Лукаку. (по зарубежным источникам)
ariec93
ariec93 ответ Igo0rek (раскрыть)
17 января в 15:12
А какие варианты? Первый в голову только Холланд приходит, на него все 200 и уйдут. Кто еще похожий есть и подешевле?
Igo0rek
Igo0rek ответ ТТ (раскрыть)
17 января в 15:07
Нет, таких в АПЛ не надо xD
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
17 января в 15:07
Согласен, Холланд хорош. Но думаю если будет выбор он предпочтет чемпионат Испании.
ДСА
ДСА
17 января в 15:03
Тут грех себе кусочек не отжать.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
17 января в 14:50, ред.
Холланда надо брать, такие как он редкость. Сумму в 200 лямов, думаю, СМИ нарисовали для шумихи. Ну а 90-110 это как раз цена Холланда.
ТТ
ТТ ответ Igo0rek (раскрыть)
17 января в 14:49
Я знаю одного мощного,рослого забивного форварда!) Да не только я знаю, вся Россия знает его!
razdvatri
razdvatri
17 января в 14:48
    dimagas2
    dimagas2
    17 января в 14:43
    По плану еще 4 защитника))
    Igo0rek
    Igo0rek
    17 января в 14:40
    По сути только позиция форварда является наиболее вакантной в Сити. Агуэро вечно травмирован, да и возраст. Жезус слишком немощный... Если защитник на него просто дует, Жезус улетит далеко от штрафной. Нужен мощный, забивной форвард. По всем остальныи позициям, по сути комплект.
    Faustello
    Faustello
    17 января в 14:40, ред.
    Семак уже закопипастил и атакует Леху Мюллера!
    Cat01
    Cat01
    17 января в 14:39
    Это хорошо удачи
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