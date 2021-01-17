«Аякс» готов выслушать предложения по трансферу Промеса

Нападающий Квинси Промес может покинуть «Аякс».
Как сообщается, голландский клуб готов выслушать предложения по трансферу футболиста. «Спартак» рассматривает вариант с арендой нападающего, однако «Аякс» готов только к полноценной продаже игрока.
У голландской команды есть предложения по трансферу Промеса из Китая, но сам форвард хочет остаться в Европе.
А будет ли он столь полезен с Мозесами ,Кралами и Хендриксами ??))
Навряд ли......
А будет ли он столь полезен с Мозесами ,Кралами и Хендриксами ??))
Навряд ли......