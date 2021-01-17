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«Аякс» готов выслушать предложения по трансферу Промеса

17 января 2021, 13:03

Нападающий Квинси Промес может покинуть «Аякс».

Как сообщается, голландский клуб готов выслушать предложения по трансферу футболиста. «Спартак» рассматривает вариант с арендой нападающего, однако «Аякс» готов только к полноценной продаже игрока.

У голландской команды есть предложения по трансферу Промеса из Китая, но сам форвард хочет остаться в Европе.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:44
надо вцепиться в эту возможность
Dima salev
Dima salev
17 января в 21:21
Квинси сбитый летчик
berda2003
berda2003
17 января в 16:46
спартак: "... а на халяву - можно?"
Сп62
Сп62
17 января в 15:38
Думаю, что Квинси игру Спартака не испортит, но и здорово не усилит. Наверное, футбольный пик у него уже позади.
Брулин
Брулин
17 января в 14:19
Аякс хочет выгодно продать возрастного футболиста, в связи с этим начинает информационную компанию, в которой как покупатели задействованы Спартак и Китай.
Крикун
Крикун
17 января в 14:02
Трансфер вполне возможен. спартак любит уголовников на высокую зарплату брать, так сказать реабилитировать после отсидки.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 13:58, ред.
это спам не спасёт))
petso23rus
petso23rus
17 января в 13:44
А сайт специально не пишет про мю - ливер? Или забыли?
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 января в 13:37
да уж!это точно!но думаю с нынешними игроками он худшим точно не будет!
Caniggia
Caniggia
17 января в 13:36
После колхозной лиги оказался неконкурентно способен в Европе - обычная история.
particular
particular
17 января в 13:35
Амстердамцы застыли в предвкушении и благоговейном ожидании...
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 января в 13:29
Ну а до этого Промес играл в составе с Эбертом, Кротовым, Давыдовым - и тоже выделялся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 13:28
У Федуна народной нефти много, купит. Только вот на выход кого то надо...
Alhunah
Alhunah
17 января в 13:25
а Спартак готов сделатьь предложение?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 января в 13:22, ред.
Квинси был джокером в команде с Фернандо, Адриано, Зе Луишем, Глушаковым, Поповым, Комбаровым и Самедовым....

А будет ли он столь полезен с Мозесами ,Кралами и Хендриксами ??))
Навряд ли......
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 января в 13:07
Надо ли это ему!
STVA 1
STVA 1
17 января в 13:06
В Китай успеет ещё
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 13:05
Надо Промеса обратно в Спартак
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