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«Реал» может перехватить Депая у «Барселоны»

17 января 2021, 12:11

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщается, мадридский клуб планирует подписать форварда в зимнее трансферное окно. Такое решение «сливочных» вызвано уходом в аренду Луки Йовича. В качестве главного кандидата «Реал» рассматривает именно Депая.

Голландец склоняется к переходу в «Барселону», однако может выбрать вариант с продолжением карьеры в мадридском клубе. Депай считает, что «сине-гранатовые» могут отказаться от идеи с его трансфером после выборов нового президента команды, который может обозначить другие цели на трансферном рынке.

Отмечается, что «Реал» имеет хорошие отношения с «Лионом». В ближайшие дни клубы должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить потенциальную сделку.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:42
будет репу чесать ...
David Young
David Young ответ Blaugrana_1899 (раскрыть)
18 января в 11:19
Такие новости могут оказаться правдой, хотя это и не всегда так.
амурец
амурец
18 января в 02:42
вопрос спорный, нужен ли он Реалу
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Maksat Karanov (раскрыть)
17 января в 18:33
А что Нистелрой был суперзвездой в мадриде ?
vlasovca
vlasovca
17 января в 15:55
Думаю все это выдумки журналистов.Мое мнение не нужен он МАДРИДУ.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Garry Green 1 (раскрыть)
17 января в 15:35
Одного уровня игроки.
abramjan
abramjan
17 января в 14:11
Если хочет выигрывать трофеи то в Барселону не пойдет
Blaugrana_1899
Blaugrana_1899
17 января в 13:38
публиковать не о чем было, вот и написали такое
Garry Green 1
Garry Green 1 ответ AgamagA.. (раскрыть)
17 января в 13:22, ред.
А Брейтвейт уровень?
Тем более за 18 млн, а этот хоть за даром.
AgamagA..
AgamagA..
17 января в 13:00
Депай явно не уровень Барселоны. В Мадриде как раз самое то, место Йовича свободно.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 января в 12:59
Никто не хочет в Барселону !
Даже Гвардиола ....
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
17 января в 12:49
Может он Нистелроем станет в Мадриде🤣
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
17 января в 12:47
Пожалуйста нет. Если покупать игроков атаки, то Холланда и Мбаппе пожалуйста. Делай пусть в барсу переходит.
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ NOVA (раскрыть)
17 января в 12:38
Тебя не понять, ты определись уже...
NOVA
NOVA
17 января в 12:35
мне кажется он не уровень для Реала!! вот барсе может и подойдет!! хотя было бы не плохо, если бы стал новым ван нистелроем для Реала!
Alex12357
Alex12357
17 января в 12:28
Зачем Реалу Депай?У лысого есть-Азар,Бензема,Родриго,Винисиус,Диас,Асенсио,Дуро,Субьела,хочет ещё МБаппе, и Депая-лысому дай волю ,так он всех лучших игроков соберёт-а с кем тогда играть????????????
particular
particular
17 января в 12:20
В толкотне претендентов и в суете интересов, агент и игрок, наверняка, подберут наиболее комфортные условия для продолжения карьеры...
beefs
beefs
17 января в 12:18
нешуточная борьба за напа...
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