«Реал» может перехватить Депая у «Барселоны»

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17 января 2021, 12:11

Нападающий «Лиона» может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщается, мадридский клуб планирует подписать форварда в зимнее трансферное окно. Такое решение «сливочных» вызвано уходом в аренду . В качестве главного кандидата «Реал» рассматривает именно Депая.

Голландец склоняется к переходу в «Барселону», однако может выбрать вариант с продолжением карьеры в мадридском клубе. Депай считает, что «сине-гранатовые» могут отказаться от идеи с его трансфером после выборов нового президента команды, который может обозначить другие цели на трансферном рынке.

Отмечается, что «Реал» имеет хорошие отношения с «Лионом». В ближайшие дни клубы должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить потенциальную сделку.