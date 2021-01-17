«Реал» может перехватить Депая у «Барселоны»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Реале».
Как сообщается, мадридский клуб планирует подписать форварда в зимнее трансферное окно. Такое решение «сливочных» вызвано уходом в аренду Луки Йовича. В качестве главного кандидата «Реал» рассматривает именно Депая.
Голландец склоняется к переходу в «Барселону», однако может выбрать вариант с продолжением карьеры в мадридском клубе. Депай считает, что «сине-гранатовые» могут отказаться от идеи с его трансфером после выборов нового президента команды, который может обозначить другие цели на трансферном рынке.
Отмечается, что «Реал» имеет хорошие отношения с «Лионом». В ближайшие дни клубы должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить потенциальную сделку.
Тем более за 18 млн, а этот хоть за даром.
Тем более за 18 млн, а этот хоть за даром.
Даже Гвардиола ....
Даже Гвардиола ....